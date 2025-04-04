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الرياضة

ريال مدريد يتفوق على باريس بـ «ريمونتادا»!

ريال مدريد يتفوق على باريس بـ «ريمونتادا»!
4 ابريل 2025 18:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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قلب ريال مدريد تأخره إلى انتصار ثمين على باريس 105-104، ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة، الذي يترقب إقامة نهائياته للمرة الأولى في أبوظبي في مايو المقبل.
وتأخر ريال مدريد في النتيجة طوال الأربع الثلاثة الأولى، حيث كان يتقدم الفريق الفرنسي 80-74 مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يعود «الملكي» بقوة على غرار فريق كرة القدم، ويحقق «الريمونتادا» أمام جماهيره الغفيرة في العاصمة الإسبانية، ويتفوق في الربع الرابع 31-24، وينهي النتيجة لمصلحته 105-104.
وتقدم ريال مدريد بفضل هذا الفوز إلى المركز الرابع في الترتيب الإجمالي للموسم، بإجمالي 19 انتصاراً مقابل 14 خسارة في 33 مباراة، ويعتبر حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في 11 مناسبة.
وتُقام فعاليات نهائيات البطولة في صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، حيث تستضيف أفضل أربعة فرق في الموسم، وستلعب في الدور نصف النهائي 23 مايو المقبل، والمباراة النهائية في 25 من الشهر ذاته.

كرة السلة
ريال مدريد
باريس
الإمارات
أبوظبي
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