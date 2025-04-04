«كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة يقود تذاكر «نهائي الكأس» إلى أسعار قياسية!

مراد المصري (أبوظبي)



ارتفعت الأسعار المحددة للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد، إلى مبلغ يتراوح بين 72 يورو لأقل درجة، وتصل إلى 270 يورو لأعلى درجة، وذلك مقارنة بنسخة الموسم الماضي التي تراوحت فيها الأسعار بين 40 إلى 220 يورو.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن العمل في إعادة تطوير ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، ستنتهي في الوقت المحدد قبل المباراة النهائية التي تقام 26 أبريل الجاري، مع منح قطبي «الكلاسيكو» نسبة 40%، من التذاكر المخصصة لكل منهما، بإجمالي 26,031 تذكرة لكل نادٍ، فيما يحصل الاتحاد على نسبة 20%، التي تبلغ 13016 تذكرة، مع توقعات أن يكون الملعب كامل العدد بإجمالي 65080 مشجعاً، وذلك بعد زيادة عدد مقاعد الملعب عقب إلغاء المضمار الذي كان محيطاً بأرضية الملعب، وجعل مدرجات المتفرجين أقرب.

ويعامل برشلونة باعتباره الفريق المضيف، حيث يتم الاحتكام إلى تاريخ تأسيس كل فريق، ومنح صاحب الأقدمية الأفضلية في النهائي، وهو التقليد المتبع دائماً من قبل الاتحاد الإسباني، حيث تأسس برشلونة في عام 1899 وريال مدريد في 1902.