«اليويفا» يكتفي بالغرامة لـ «ثلاثي» ريال مدريد



مراد المصري (أبوظبي)



اكتفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، بالغرامات المالية مع بالإيقاف من دون تنفيذ في الوقت الحالي، بحق ثلاثي ريال مدريد أنطونيو روديجر، وكيليان مبابي وداني سيبايوس، على خلفية التجاوزات التي قاموا بها عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16، مما يعني وجود جميع هؤلاء في المباراة المقبلة أمام أرسنال الإنجليزي في ذهاب ربع النهائي.

وقرر «اليويفا»، تغريم روديجر 40 ألف يورو وإيقافه لمباراة واحدة في حال تكرار المخالفة، خلال فترة اختبار لمدة عام، وتغريم مبابي 30 ألف يورو وإيقافه مباراة في حال تكرار المخالفة خلال فترة اختبار لمدة عام، وتغريم سيبايوس 20 ألف يورو فقط.