الجمعة 4 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المركز الأول «مفاجأة».. أكبر 10 زيادات في القيمة التسويقية لأندية أوروبا

المركز الأول «مفاجأة».. أكبر 10 زيادات في القيمة التسويقية لأندية أوروبا
4 ابريل 2025 19:30

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة يقود تذاكر «نهائي الكأس» إلى أسعار قياسية!
أحلام أتلتيكو مدريد تنهار في 25 يوماً!


أصدر موقع «ترانسفير ماركت» تحديثات القيمة السوقية لجميع الدوريات الكبرى حول العالم، حيث تم ترقية وتخفيض تقييمات الآلاف من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، بناءً على أدائهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويعد مارس آخر تحديثات موسم الدوري لجميع الأقسام الأوروبية الكبرى، وغالباً ما تسلط الأضواء على الدوريات الخمس الكبرى «الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والفرنسي، والألماني»، لأنها تضم اللاعبين الأكثر قيمة، ومع إصدار القيم السوقية النهائية لموسم 2024-2025 لهذه الدوريات، يمكن الآن حساب تشكيلات الأندية التي اكتسبت أكبر قيمة سوقية خلال الموسم الحالي.
وكانت الزيادة البالغة 189 مليون يورو في القيمة السوقية لنادي إيبسويتش تاون الإنجليزي خلال موسم 2024-2025 هي الأكبر بين جميع الأندية في الدوريات الخمس الكبرى.
وارتفعت قيمة تشكيلة إيبسويتش بنسبة 207% من 91.15 مليون يورو في بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز إلى قيمتها الحالية البالغة 279.6 مليون يورو، وحصل مهاجم الفريق ليام ديلاب على أكبر ترقية من 8 ملايين يورو إلى 38 مليون يورو.
ويحتل برشلونة المركز الثاني (+129 مليون يورو)، والذي يضم العديد من الشباب الموهوبين يقدمون موسماً ممتازاً، حيث حصل كل من لامين يامال وباو كوبارسي وبيدري على ترقيات مستحقة لفريق هانسي فليك المرشح للفوز بلقب الدوري الإسباني.
ويحتل ستراسبورج المركز الثالث (+118 مليون يورو) حيث يتمتع النادي الفرنسي بأصغر تشكيلة في أوروبا هذا الموسم، ويمنح أكبر عدد من الدقائق للاعبين تحت 21 عاماً.
وقدم كل من فولهام (+106 ملايين يورو) ونوتنجهام فورست (+93 مليون يورو) موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتلا المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وجاء كومو الإيطالي في المركز السادس بزيادة (+92 مليون يورو)، يليه شتوتجارت الألماني في المركز السابع بزيادة (+89 مليون يورو).
وفي المركز الثامن حل يوفنتوس الإيطالي بزيادة (+89 مليون يورو)، يليه ليستر سيتي الإنجليزي بزيادة (+82 مليون يورو)، واختتم قائمة العشرة الأوائل فريق ليل الفرنسي بزيادة (+81 مليون يورو).

 

برشلونة
لامين يامال
بيدري
ستراسبورج
فولهام
نوتنجهام
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد يحضر أفراح المقبالي في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يحضر أفراح المقبالي في دبي
اليوم 22:24
فرق إطفاء تكافح حريقا في أوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدلي بتصريح عن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا
اليوم 22:17
عودة سياح فضاء داروا لأول مرة حول قطبي الأرض
الأخبار العالمية
عودة سياح فضاء داروا لأول مرة حول قطبي الأرض
اليوم 21:56
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
تحذير أممي من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف
اليوم 21:32
47 دولة تشارك في تحدي صير بني ياس للترايثلون
الرياضة
47 دولة تشارك في تحدي صير بني ياس للترايثلون
اليوم 21:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©