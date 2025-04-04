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الرياضة

دي بروين.. أرقام استثنائية مع «السيتي»

دي بروين.. أرقام استثنائية مع «السيتي»
4 ابريل 2025 19:35

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أعلن مانشستر سيتي وكيفين دي بروين انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما مع نهاية الموسم الجاري، بعد 10 سنوات قضاها نجم المنتخب البلجيكي بين صفوف الفريق، وكان أحد أهم عناصره، لاسيما في فترة بيب جوارديولا، حيث حفلت مسيرته بأرقام استثنائية ربما لم يسبقه لاعب آخر إليها.
ومنذ انضمام كيفن دي بروين إلى مانشستر سيتي عام 2015، لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر منه (117 صناعة)، كما كان الأكثر صناعة للفرص (827 فرصة)، وذلك مقارنة بباقي اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا.
ولعب دي بروين أحد رموز اللعبة العالمية، 413 مباراة مع «السيتي» في جميع المسابقات، وسجل خلالها 106 أهداف، مما جعله أول لاعب وسط في «السيتي» منذ كولين بيل يصل إلى 100 هدف في مسيرته.
وفاز اللاعب «33 عاماً» بـ 19 لقباً مع «السيتي»، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، و5 ألقاب في كأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وثلاثة ألقاب في درع الاتحاد الإنجليزي.
من جانبه تحدث بيب جوارديولا عن كيفن دي بروين في تصريحات أبرزتها حسابات مانشستر سيتي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال «في الدوري الإنجليزي، يُعد كيفين هو أحد أفضل لاعبي الوسط».
وأضاف «من الصعب استبدال تمريراته الحاسمة وأهدافه ورؤيته في الثلث الأخير للملعب، وفزنا بالعديد من الألقاب وكان مشاركا في كل منها، وتذكره جزءاً من النادي أمر لا نقاش فيه، وقلت له إن الباب مفتوح له لبقية حياته، فهو جزء من عائلة النادي، وتأثيره يتجاوز ما فعله على أرض الملعب».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
كيفين دي بروين
بيب جوارديولا
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