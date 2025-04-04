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الرياضة

خورفكان إلى «السادس» بهدف أمام دبا الحصن

خورفكان إلى «السادس» بهدف أمام دبا الحصن
4 ابريل 2025 20:15

فيصل النقبي (خورفكان) 

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فاز خورفكان على دبا الحصن بهدف، في المباراة التي أُقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، ضمن «الجولة 20»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، رافعاً رصيده إلى «30 نقطة» في المركز السادس، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند «13 نقطة» في المركز الثالث عشر، ويحسب لخورفكان أنه حقق 9 انتصارات في الدوري هذا الموسم، منها الفوز في 5 مباريات متتالية.
وشهد الشوط الأول إضاعة خورفكان لضربة جزاء عن طريق البرتغالي إيلتون مورتي في الدقيقة الأخيرة، وجاء الهدف بتوقيع المغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 62، وهو هدفه الثالث في البطولة، وحافظ خورفكان على تقدمه حتى صافرة نهاية المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
دبا الحصن
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