مدرب أرسنال يصف خسارة جابرييل بالمؤلمة



لندن (د ب أ)



خفف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، من وطأة الإصابات التي ضربت صفوف فريقه مؤخراً، حينما أعلن إمكانية مشاركة الثنائي يورين تيمبر وبن وايت في مواجهة ريال مدريد الإسباني الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أرسنال تعرض لضربة قوية، بعد تأكد غياب مدافعه جابرييل حتى نهاية الموسم، بسبب إصابة في أوتار الركبة، والتي تتطلب عملية جراحية.

وقال أرتيتا قبل مواجهة أرسنال مع إيفرتون، السبت، في ملعب «جوديسون بارك»: «خسارة جابرييل كانت أمراً صعباً».

وأضاف: «إنها خسارة كبيرة بلا شك، ريكاردو كالافيوري ليس جاهزاً أيضاً في الأسبوع الماضي خسرنا أربعة لاعبين وهذه مهمة صعبة، لكن دعونا نرى إذا كان بن وايت ويورين تيمبر سيشاركان غداً، هناك فرصة لذلك».

وتابع أرتيتا: «نحتاج لإيجاد حلول لمواصلة المنافسة مثلما نفعل، هذا هو أفضل جزء من الموسم ولدينا رد فعل على ذلك، الأمر يعني أن هناك لاعبين آخرين لديهم فرصة المشاركة».

ويستضيف أرسنال فريق ريال مدريد في ملعب «الإمارات» يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل ضيفاً عليه في العاصمة الإسبانية في مباراة الإياب في الأسبوع التالي.