47 دولة تشارك في تحدي صير بني ياس للترايثلون



أبوظبي (وام)



تنطلق السبت منافسات سباق تحدي صير بني ياس للترايثلون الذي يُقام في نسخته الأولى، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويُعد الأول من نوعه للمسافات الطويلة في الشرق الأوسط.

تقام المنافسات بمشاركة لاعبين محترفين وهواة يمثلون 47 دولة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبشراكة استراتيجية مع تحدي العائلة، تستمر المنافسات حتى يوم الأحد، عبر عدة سباقات، بدءاً من المحترفين وصولاً إلى العائلات والهواة، وتشمل سباق المسافة الطويلة «3.8 كم سباحة، و180 كم دراجات، و42.2 كم جري»، وسباق المسافة المتوسطة «1.9 كم سباحة، و96 كم دراجات، و21.1 كم جري».

ويتضمن السباق الأولمبي «1.5 كم سباحة، و45 كم دراجات، و10 كم جري»، وهو التحدي المثالي للمبتدئين، بينما تشمل السباقات المجتمعية تحديات الشاطئ والجري والتجديف بين أشجار القرم والتجديف بالكاياك، لضمان مشاركة جميع الفئات العمرية، إضافة إلى عدة سباقات مجتمعية لمختلف الأعمار.