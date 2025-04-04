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الرياضة

سعيد بن سرور: أتطلع لفوز جديد في كأس دبي العالمي

سعيد بن سرور
5 ابريل 2025 00:56

دبي (وام)

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يشارك المدرب العالمي سعيد بن سرور بثنائي جودلفين، «دبي فيوتشر» و«باشن آند جلوري»، في شوط كأس دبي الذهبي، للخيول المهجنة الأصيلة المصنفة «الفئة الثانية»، وإجمالي جوائزه مليون دولار.
ويتطلع ابن سرور صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس دبي العالمي تسع مرات، أعوام 1999، و2000، و2002، و2003، و2006، و2014، و2015، و2018، و2019، لكتابة تاريخ جديد في البطولة وسط منافسة قوية من نخبة الخيول العالمية.
وأكد المدرب سعيد بن سرور، أن منافسات كأس دبي العالمي منذ انطلاقتها في عام 1996 وحتى النسخة الحالية، تشهد تطوراً نوعياً، وحضوراً مميزاً لأقوى الفرسان والملاك والمدربين والخيول عالمياً، وتحظى بمشاهدة كبيرة من الجمهور داخل الدولة وخارجها، لما تمثله من حدث استثنائي، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت هذا الحدث محط أنظار العالم أجمع سنوياً.
وقال إن السباق الرئيسي في الأمسية يشهد منافسة قوية بين أفضل الخيول على مستوى العالم، في تحدٍ مثير للتتويج باللقب، وسط توقعات متباينة حول جدارة هذه الخيول بالوصول إلى المركز الأول.

سعيد بن سرور
كأس دبي العالمي للخيل
كرنفال كأس دبي العالمي للخيول
كأس دبي العالمي للخيول
كأس دبي العالمي
دبي
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