الوحدة والنصر يتعادلان في «أدنوك للمحترفين»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل الوحدة والنصر 2-2، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع الوحدة رصيده إلى «35 نقطة» في المركز الثالث، بينما وصل النصر إلى «27 نقطة»، في المركز الثامن، بعدما تجنب الخسارة الخامسة على التوالي في البطولة، سجل هدفي «العنابي»، عمر خربين في الدقيقة 26، وفاكوندو في الدقيقة 74، فيما أحرز هدفي «العميد» حسين صادق في الدقيقة 68، وعلي مبخوت في الدقيقة 78.

تبادل الفريقان السيطرة على اللقاء، حيث فرض الوحدة سيطرته على مجريات الشوط الأول، في الوقت الذي غلب فيه التأمين الدفاعي على أداء النصر، وعابه قلة المحاولات الهجومية، فيما عاد «الأزرق» في الشوط الثاني الذي بادل فيه صاحب الأرض الهجوم، ونجح في الخروج بـ «نقطة» التعادل.