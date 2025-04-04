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الرياضة

«أبيض الناشئين» يخسر ضربة البداية الآسيوية أمام اليابان

«أبيض الناشئين» يخسر ضربة البداية الآسيوية أمام اليابان
4 ابريل 2025 23:39

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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خسر منتخب الناشئين، أمام اليابان «حامل اللقب» 1-4، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً بالسعودية.
وسجل أهداف «الساموراي» ميناتو يوشيدا «هدفين» في الدقيتين 3 و15، يويتو كامو في الدقيقة 34، وأسادا الهدف الرابع في الدقيقة 83، فيما سجل البديل فيصل محمد البريكي هدف «أبيض الناشئين» الوحيد في الدقيقة 71.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل أستراليا مع فيتنام 1-1 على استاد عكاظ في الطائف، وتقدم المنتخب الأسترالي في الشوط الأول عبر هدف كوين ماكنيكول في الدقيقة 41، قبل أن تدرك فيتنام التعادل عن طريق هوانج ترونج دوي في الدقيقة 49.
وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لمنتخبي أستراليا، وفيتنام، ويأتي «أبيض الناشئين» في المركز الأخير من دون رصيد، وتقام الجولة الثانية يوم الاثنين، حيث يلتقي منتخبنا مع أستراليا، وفيتنام مع اليابان.
ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى تحصل على بطاقات التأهل، من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تنضم إلى قطر المضيف، في النهائيات التي تضم 48 منتخباً.

 

الإمارات
اليابان
السعودية
كأس آسيا
منتخب الناشئين
أستراليا
فيتنام
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