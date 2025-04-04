دوري «الأولى» يعود بعد توقف 20 يوماً

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يستأنف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مشواره، بعد توقف دام 20 يوماً بالتزامن مع «أيام الفيفا»، وذلك بانطلاق مباريات الجولة 22 مساء اليوم، حيث يستقبل الظفرة المتصدر ضيفه الحمرية على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، فيما يلتقي يونايتد مع الجزيرة الحمراء على استاد مدينة دبي الرياضية.

وتُختتم الجولة يوم غدٍ الأحد بإقامة مباريات العربي وحتا، مصفوت والذيد، جلف إف سي ومجد، والإمارات ودبا، في المقابل يغيب فريقا الفجيرة، الوصيف برصيد 38 نقطة، وجلف يونايتد صاحب المركز الحادي عشر بـ 16 نقطة، عن هذه الجولة بسبب الراحة.

ويطمح الظفرة المتصدر برصيد 43 نقطة إلى تعزيز صدارته في المواجهة أمام الحمرية، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

وكان الظفرة تعادل سلبياً مع الجزيرة الحمراء في آخر مبارياته قبل التوقف، ويأمل في تكرار تفوقه على الحمرية، بعدما فاز عليه 3-1 في مباراة الدور الأول.

وعلى استاد مدينة دبي الرياضية، يستقبل يونايتد، صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ضيفه الجزيرة الحمراء، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة. وحقق يونايتد فوزاً ثميناً بنتيجة 3-0 أمام دبا (الثالث) قبل التوقف، ويسعى لرد اعتباره أمام الجزيرة الحمراء، الذي تفوق عليه 2-0 في الدور الأول.

وتتواصل الإثارة مساء غدٍ الأحد، بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهة العربي «الرابع» برصيد 33 نقطة مع ضيفه حتا «السادس» برصيد 31 نقطة. وكان العربي أعلن خلال فترة التوقف تعاقده مع المدرب الوطني عبدالله مسفر، خلفاً للبحريني عيسى السعدون، ليصبح المدرب الثالث للفريق هذا الموسم، والذي بدأ تحت قيادة بدر طبيب، المدرب الحالي لفريق نادي الإمارات.

ويستضيف الإمارات «السابع» برصيد 30 نقطة ضيفه دبا «الثالث» بـ 34 نقطة، في مواجهة يرفع فيها الفريقان شعار التعويض، بعد خسارة «الصقور» أمام الذيد 2-3، و«النواخذة» أمام يونايتد 0-3 في الجولة 21 التي سبقت التوقف.

وتشهد «قمة القاع» لقاء جلف إف سي «الأخير» برصيد 6 نقاط مع ضيفه مجد، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، حيث يأمل الأخير في مواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية على العربي 3-1، لتعزيز حظوظه في صراع البقاء، خاصة مع تقارب النقاط مع منافسيه الحمرية (12) برصيد 15 نقطة، وجلف يونايتد (11) برصيد 16 نقطة.