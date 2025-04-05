موسيالا يصدم بايرن ميونيخ في «ليلة الفرح»!



أوجسبورج (رويترز)



حول بايرن ميونيخ تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على مضيفه أوجسبورج، ليبتعد بفارق تسع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لكن المباراة شهدت خروج جمال موسيالا من صفوف البايرن مصاباً، ولا يُرجح أن يكون لائقاً لخوض مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويفتقد البايرن، الذي يستضيف إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، جهود المدافعين المصابين هيروكي إيتو وألفونسو ديفيز ودايو أوباميكانو، وكذلك الحارس مانويل نوير.

ورفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة مع تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم، ويتفوق بفارق 9 نقاط أمام باير ليفركوزن الذي يحل ضيفاً على هايدنهايم السبت.

وقال فينسن كومباني مدرب بايرن «لعبنا في غياب جمال لمرات بالفعل خلال الموسم، ولست طبيباً ولا أريد المبالغة في الانشغال بما هو قادم، لكن للأسف يبدو أنه سيغيب عن المباراة أمام إنتر، سنعرف المزيد بعد إجراء الفحوص، ولكن في هذه اللحظات، لدي شعور دائم بضرورة عدم التوقف، هذه أمور واردة، قطعنا طريقنا إلى ما نحن فيه، وفي المباريات الست المتبقية بالدوري وفي دوري أبطال أوروبا، نريد استغلال فرصنا والفوز بشيء ما وتحقيق النجاح، لذلك لا يجب أن نتأثر كثيراً بالقصص الحزينة التي نمر بها أحياناً وأن نستمد القوة من المشكلات التي نجحنا في حلها هذا الموسم».

وفاجأ أوجسبورج، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال مبارياته 11 السابقة بالدوري، ضيفه بالتقدم في الدقيقة 30 عن طريق ديميتريس جيانوليس.

وتعادل البايرن قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما توغل الدولي الألماني موسيالا داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس فين دامين.

وسدد مايكل أوليس لاعب البايرن كرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 52، ثم خرج موسيالا من أرض الملعب بسبب ما يبدو إصابة عضلية.

وتغيرت ملامح المباراة في الدقيقة 59، عندما طُرد سيدريك زيسيجر من صفوف أوجسبورج لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاء هدف التقدم لبايرن عبر الركلة الحرة التي تسبب فيها زيسيجر، إذ تلقى هاري كين هداف بايرن الكرة وصوبها بضربة رأس في الشباك، ليكون الهدف 23 للاعب في الدوري هذا الموسم، وسجل كين بذلك 78 هدفاً لبايرن خلال 84 مباراة في كل المسابقات.

وعوض ليروي ساني فريق البايرن عن إهدار فرصة ذهبية، إذ مرر عرضية في الوقت بدل الضائع ارتطمت بالمدافع كريسلان ماتسيما ثم سكنت الشباك وقد احتُسبت هدفاً عكسياً.

وقال كومباني «بغض النظر عن الهدف الذي استقبلناه، كنا أقوياء دفاعياً في الشوطين الأول والثاني، عودة الفريق بعد التأخر 1-صفر في المباراة، شكلت مؤشراً جيداً».