أموريم: مانشستر يونايتد لن يُتوج بـ «البريميرليج» في الموسم المقبل!



لندن (د ب أ)



قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إنه ليس «مجنوناً»، ليعتقد أن فريقه قادر على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل، لكنه يدرك جيداً أنه بحاجة للفوز سريعاً، مؤكداً أن الأمور تغيرت كثيراً عما كانت عليه في فترة المدرب الأفضل في تاريخ النادي، السير أليكس فيرجسون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن الفريق الذي سبق له التتويج بلقب الدوري 20 مرة، يمر بموسم مخيب للآمال، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر قبل مواجهة غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ملعب «أولد ترافورد» يوم الأحد.

وكان فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، حقق الفوز بلقب الدوري في آخر أربع مواسم، لكنه تراجع للمركز الخامس هذا الموسم، وذلك رغم ابتعاده بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد.

وكانت شركة «إينيوس» المالكة لمانشستر يونايتد قد أعربت عن طموحاتها في تتويج الفريق بلقب الدوري للمرة 21 في الذكرى رقم 150 لتأسيس النادي في عام 2028، لكن ذلك المشروع يعد غير منطقي في الوقت الحالي.

وقال أموريم: «بالطبع أتفهم ذلك ولست ساذجاً، لا أريد التفكير في الأمر نحتاج للعديد من السنوات لكي نصبح منافسين، لا يمكنني التفكير بشأن ذلك هذه ليست طبيعتي، ولا أريد أن أضع ضغوطات على كاهلي».

وأضاف: «أعرف أننا لن نكون المنافس الأكبر في العام المقبل، وأعرف أننا بحاجة لفعل الكثير من الأمور»، وتابع أموريم: «هذا ليس هدفنا في العام المقبل، لن أقول إننا سنفوز باللقب العام المقبل، أنا لست مجنوناً».



