هيوستن يحطم سلسلة أوكلاهوما!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



سجل جايلن جرين، والتركي ألبيرين شنجون 65 نقطة، وقادا هيوستن روكتس إلى إيقاف سلسلة من 11 فوزاً لضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بالفوز عليه 125-111.

وفي مواجهة محتملة لنهائي المنطقة الغربية، قدم روكتس أداءً متكملاً على مختلف الجبهات، ليفسد استعدادات أوكلاهوما للأدوار الإقصائية.

ورغم خسارته، بقي أوكلاهوما متصدراً للترتيب العام للدوري (ضمن لقب المنطقة الغربية سابقاً) مع 64 فوزاً و13 خسارة، بفارق كبير عن روكتس ثاني الغربية (51-27).

وأنهى جرين المباراة برصيد 34 نقطة (11 من 24 محاولة)، فيما أضاف العملاق شنجون 31 نقطة.

وتقدم أوكلاهوما مطلع المباراة، لكن هيوستن تصدر بفضل مقاربته البدنية، وسيطر ووصل تفوقه إلى 23 نقطة في الربع الثاني.

واحتفظ هيوستن بفارق العشرين نقطة، قبل 2:53 ثانية على نهاية الربع الثالث، قبل أن يقلص ثاندر الفارق إلى أقل من عشر نقاط مطلع الربع الأخير.

بيد أن هيوستن استجمع قواه وحرم ضيفه من العودة أكثر والبحث جدياً عن الفوز.

وأشاد مدرب هيوستن إيمي أودوكا بالمقاربة التهديفية الشرسة لشنجون وجرين «كان شنجون في حالة هجومية طوال الوقت، هو وجايلن شكلا ثنائياً رائعاً، ويصعب الفوز علينا عندما يكون هذا الثنائي متألقاً».

ولدى الخاسر، سجل جايلن وليامس 33 نقطة، وأضاف نجمه الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر 22، وتشيت هولمجرين 20 نقطة، بينها 18 من خارج القوس.