بيجولا تطيح بطلة تشارلستون بعد «رحلة معاناة»



واشنطن (أ ف ب)



قلبت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة رابعة عالمياً، تأخرها بمجموعة وكسر للإرسال، وفازت على حاملة لقب دورة تشارلستون الأميركية دانييل كولينز 1-6، 6-3، 6-0 لتبلغ الدور نصف النهائي، وقالت بيجولا بعد بلوغ المربع الأخير في الدورة المقامة في جنوب كاليفورنيا «كانت مباراة صعبة، من الواضح أن بمقدورها اللعب جيداً هنا».

وتأخرت بيجولا 1-6 و0-2، لكنها فازت في 10 من الأشواط الـ13 التالية، بينها التسعة الأخيرة، وأضافت «هي حاملة اللقب وبدأت المباراة بقوة، لم أكن جاهزة لكل ذلك، ولحسن الحظ، حافظت على إصراري في المجموعة الثانية ولعبت بشكل جيد».

وقالت بيجولا إن نقطة التحول كانت الخلط بين ضرباتها «والإرسال الذكي، وكان ردها لا يصدّق، تضرب الكرة الفائزة تلو الأخرى، وتعين علي إيجاد طريقة لتحسين تمركزي».

وتلاقي بيجولا، المصنفة أولى في الدورة (500 نقطة)، الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا، الفائزة على بطلة أولمبياد باريس الصينية جنج تشينوين 6-1، 6-4.

وبلغت ألكسنردوفا ثالث نصف نهائي لها هذه السنة، بفوزها الثالث توالياً على جنج المصنفة ثالثة.

أنقذت ثلاث كرات لكسر إرسالها، فيما ترجمت خمس كرات لتكسر إرسال خصمتها التي اكتفت بثماني كرات فائزة وخضعت لعلاج ليدها اليمنى في المجموعة الأولى.

وبلغت الأميركية صوفيا كينن، بطلة أستراليا 2020، نصف النهائي على حساب الروسية أنا كالينسكايا 6-4، 6-3، كينن التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى منذ دورة طوكيو العام الماضي، تواجه الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة ثامنة التي تغلبت على مواطنتها إيما نافارو الرابعة 7-5، 7-6.