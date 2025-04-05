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الرياضة

«إشارة السلاح» تكلف مورانت 75 ألف دولار!

«إشارة السلاح» تكلف مورانت 75 ألف دولار!
5 ابريل 2025 12:17

 
نيويورك (أ ف ب)

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غرمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين جا مورانت، نجم ممفيس جريزليز، 75 ألف دولار، بعد احتفاله بإشارة السلاح، إثر تسجيله سلة للمرة الثانية في غضون أسبوع.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للرابطة جو دومارس في بيان، إن مورانت الذي أوقف مرتين في 2023، بسبب حوادث متعلقة بأسلحة نارية حقيقية، تلقى تحذيراً من الرابطة بعد احتفاله الأول «بأن هذه الحركة يمكن تفسيرها بشكل سلبي»، ووصف دومارس الحركة بـ «غير المناسبة».
وتلقى مورانت تحذيراً أولياً، بعد أن قام بالحركة مع بادي هيلد لاعب جولدن ستايت ووريرز، من خلال تقليد توجيه السلاح إلى بعضهما البعض يوم الثلاثاء، ثم قام مورانت «25 عاماً» بالحركة عينها ضد ميامي هيت، حين كانت الحركة موجهة للاعبين آخرين من جريزليز، وسجل مورانت 30 نقطة، بينها كرة الفوز على ميامي 110-108.
وأوقف مورانت مرتين في 2023 بمجموع 33 مباراة، بعد ظهوره في فيديو يستعرض أسلحة نارية مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مارس 2023، أُوقف ثماني مباريات، بعدما أظهر سلاحاً أثناء وجوده في دنفر، وأوقف 25 مباراة في موسم 2023-2024، عندما ظهر في فيديو آخر يستعرض سلاحاً داخل سيارة. 
ووصفت رابطة اللاعبين آنذاك عقوبة إيقافه 25 مباراة بأنها «مبالغ فيها».

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