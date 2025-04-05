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الرياضة

«ديربي جدة» بين تفوق الأهلي وثأر الاتحاد!

«ديربي جدة» بين تفوق الأهلي وثأر الاتحاد!
5 ابريل 2025 12:24

معتز الشامي (أبوظبي)

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شهد دوري المحترفين السعودي، منذ انطلاقه موسم 2008-2009، إقامة 33 مباراة بين «قطبي جدة» الأهلي والاتحاد، قبل قمة اليوم في «الجولة 26»، ويحتل الاتحاد الصدارة وله61 نقطة، ويسعى للابتعاد بالقمة، بينما يحل الأهلي في الترتيب الخامس «48 نقطة».
ويعول الأهلي على تفوقه في عدد الانتصارات بواقع 13 فوزاً، بينما تفوق الاتحاد في 10 مناسبات، وحُسمت 8 مواجهات بنتيجة التعادل، وسجل الأهلي خلاله 45 هدفاً، مقابل 36 هدفاً أحرزها الاتحاد، ويعد عمر السومة، مهاجم العروبة الحالي، ونجم الأهلي السابق، الهداف التاريخي لـ «ديربي جدة» في عهد «دوري المحترفين» برصيد 11 هدفاً.
بينما النتيجة الأكثر تكراراً في آخر ثلاث مواجهات بالدوري بين الفريقين هي 1-0، حيث فاز بها الأهلي ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي، قبل أن يرد الاتحاد بالنتيجة نفسها في لقاء الدور الأول هذا الموسم.
ويعتبر «ديربي» الدور الثاني موسم 2021-2022 الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري المحترفين، بعد انتهاء المباراة بفوز الاتحاد 4-3.
وتحمل النسخة الحالية من «الديربي» طابعاً خاصاً، حيث تُقام للمرة الأولي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بعد تغيير اسمه إلى «الإنماء»، ولم تشهد أول تسع مواجهات بين الفريقين في دوري المحترفين أي تعادل، بينما يعد اللقاء العاشر هو الأول الذي يشهد التعادل 1-1، في موسم 2012-2013، كما انتهت مواجهتان في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري بالتعادل السلبي دون أهداف، موسمي 2013-2014 و2017-2018.
وتاريخياً، تقابل الأهلي والاتحاد في 183 مباراة بمختلف المسابقات، نجح الأهلي في حسم 69 منها لمصلحته، بينما خرج الاتحاد فائزاً في 60 مباراة، وحضر التعادل 54 مرة.

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