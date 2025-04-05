جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية»



أبوظبي (الاتحاد)



تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو، الثلاثاء المقبل، في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، ويتضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، ويمثل «جودو الإمارات» في الاجتماعات، محمد جاسم، أمين السر المساعد، عضو الاتحاد العربي.

ويعتمد الاجتماع محضر الجمعية العمومية السابقة، والمصادقة على التقرير المالي لسنة 2024، وعرض خطة العمل للمرحلة القادمة، ونشاط الاتحاد وبرامج مسابقاته للموسم الجديد، والاطلاع على الرسائل الواردة والتقارير الإدارية والفنية للبطولات الماضية، وبرنامج نشاط المرحلة القادمة، وما تم تنفيذه بناء على القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الفترة الماضية.

من جهة ثانية، تغادر بعثة منتخبي الشباب والناشئين إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية للفئات العمرية الـ 22، والتي تُقام من 6 إلى 12 أبريل الحالي، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وتشهد مشاركة أكثر من 15 دولة، وتحدد الاجتماع الفني للبطولة غداً، ويرأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، مشرف قطاع المراحل العمرية للجودو، والمدرب جعفر النخلي، و6 لاعبين هم حميد سعيد الشامسي «كلباء»، سيف سالم الحمادي، مسعود سعيد المسماري، أنس خميس اليماحي «الفجيرة للفنون القتالية»، سالم خميس المزروعي، وبطي أحمد الهاشمي «خورفكان».