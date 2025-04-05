النصر يُحلق بالأسبقية أمام شباب الأهلي في «بلاي أوف» الطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حلق النصر بأسبقية الذهاب في «الأدوار الإقصائية» لدوري الكرة الطائرة للرجال موسم 2024-2025 «البلاي أوف»، بفوزه المريح على ضيفه شباب الأهلي 3-0، في مباراة «الديربي» التي جمعت الفريقين على صالة راشد بن حمدان في معقل «العميد».

وفرض «الأزرق» أفضليته في مباراة الذهاب بنتائج الأشواط «25-22 و25-20 و25-23»، في انتظار نتيجة مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على صالة مكتوم بن محمد في النهدة بدبي، وفي حال التعادل في نتائج الذهاب والإياب، حدد اتحاد الطائرة 11 أبريل الجاري، موعداً للمباراة الفاصلة بين الغريمين، ويشهد اليوم نفسه المباراة الفاصلة بين الجزيرة «حامل اللقب» وبني ياس المتنافسين على بلوغ النهائي.

على صعيد آخر، شهدت مواجهات ذهاب تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فوز عجمان على مضيفه الوصل 3-1، بنتائج الأشواط «25-22 و28-30 و25-21 و25-17»، فيما تفوق حتا على ضيفه العين 3-0 بنتائج الأشواط «25-17 و25-19 و25-18».

وشهدت منافسات دوري الطائرة في الموسم الحالي مشاركة 9 أندية، بعد عودة الوحدة، وتأهل «السماوي»، و«العميد»، و«الفرسان»، و«فخر أبوظبي» للمنافسة على لقب درع الدوري في حين تلعب بقية الأندية على تحديد المراكز.

وتصدر بني ياس الترتيب العام برصيد 45 نقطة من 15 انتصاراً في 16 مباراة، وتبعه النصر «الوصيف» وشباب الأهلي «الثالث»، والجزيرة «الرابع»، فيما شمل باقي الترتيب حتا والوصل وعجمان والعين والوحدة.