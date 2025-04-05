السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الناشئين» يستعد لمواجهة أستراليا في كأس آسيا

«أبيض الناشئين» يستعد لمواجهة أستراليا في كأس آسيا
5 ابريل 2025 15:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أبيض الناشئين» يخسر ضربة البداية الآسيوية أمام اليابان
«أبيض الناشئين» يفتتح مشوار «كأس آسيا» بلقاء اليابان

يتأهب منتخبنا الوطني للناشئين لخوض مباراته الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في السعودية، حيث يواجه منتخب أستراليا في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء يوم بعد غدٍ الاثنين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية، حيث ستشهد المباراة الأولى أيضاً مواجهة بين اليابان وفيتنام على استاد نادي عكاظ.
وكان «أبيض الناشئين» قد تكبد خسارة في مباراته الأولى أمام منتخب اليابان «حامل اللقب» بنتيجة 1-4 مساء الجمعة، سجل أهداف اليابان ميناتو يوشيدا (3 و15)، يوتو كامو (34)، وهيروتو أسادا (83)، بينما أحرز فيصل البريكي هدف الإمارات الوحيد في الدقيقة 81.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة نفسها، تعادل منتخب أستراليا مع فيتنام 1-1 على استاد عكاظ في الطائف. وبذلك، تصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بينما حصلت أستراليا وفيتنام على نقطة واحدة لكل منهما، بينما بقي رصيد «أبيض الناشئين» خالياً من النقاط.
وتكتسب مواجهة أستراليا المرتقبة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب الإمارات للناشئين، إذ يسعى الفريق لتعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، وكذلك التأهل إلى كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في البطولة لتمثيل قارة آسيا في النهائيات التي تضم 48 منتخباً، بالإضافة إلى منتخب قطر المضيف.
من جانبه، أعرب نوزومي هيروياما، مدرب منتخب اليابان، عن سعادته بالفوز الكبير على «أبيض الناشئين»، وقال هيروياما، الذي يطمح إلى الوصول إلى النهائي في السعودية: «كان لاعبو فريقي شجعاناً ولعبوا بإيجابية طوال مجريات المباراة، وكان هذا هو التحدي الأكبر الذي تمكنوا من استغلاله بنجاح، لن تكون مباراتنا القادمة سهلة أمام فيتنام، لكننا سنواصل المشوار بالشكل المطلوب».
وأضاف: «نحن نقدر هذه البطولة كثيراً، وتاريخنا فيها عريق، وبالتالي سنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن يكون ذلك كافياً للفوز باللقب مرة أخرى».

منتخب الناشئين
أبيض الناشئين
المملكة العربية السعودية
كأس آسيا للناشئين
آخر الأخبار
«ديربي مانشستر».. «السيتي» يتطلع إلى الثأر من «اليونايتد»
الرياضة
«ديربي مانشستر».. «السيتي» يتطلع إلى الثأر من «اليونايتد»
اليوم 18:28
الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي مورغان أورتاغوس
الأخبار العالمية
موفدة أميركية تعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في لبنان
اليوم 18:27
«راجينج تورنت» يكسب «صراع الأبطال» في «جودلفين مايل»
الرياضة
«راجينج تورنت» يكسب «صراع الأبطال» في «جودلفين مايل»
اليوم 18:19
إيفرتون يمهد طريق ليفربول إلى لقب «البريميرليج»
الرياضة
إيفرتون يمهد طريق ليفربول إلى لقب «البريميرليج»
اليوم 17:55
ترامب يدلي بأول تعليق بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بأول تعليق بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©