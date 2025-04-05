«أبيض الناشئين» يستعد لمواجهة أستراليا في كأس آسيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتأهب منتخبنا الوطني للناشئين لخوض مباراته الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في السعودية، حيث يواجه منتخب أستراليا في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء يوم بعد غدٍ الاثنين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية، حيث ستشهد المباراة الأولى أيضاً مواجهة بين اليابان وفيتنام على استاد نادي عكاظ.

وكان «أبيض الناشئين» قد تكبد خسارة في مباراته الأولى أمام منتخب اليابان «حامل اللقب» بنتيجة 1-4 مساء الجمعة، سجل أهداف اليابان ميناتو يوشيدا (3 و15)، يوتو كامو (34)، وهيروتو أسادا (83)، بينما أحرز فيصل البريكي هدف الإمارات الوحيد في الدقيقة 81.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة نفسها، تعادل منتخب أستراليا مع فيتنام 1-1 على استاد عكاظ في الطائف. وبذلك، تصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بينما حصلت أستراليا وفيتنام على نقطة واحدة لكل منهما، بينما بقي رصيد «أبيض الناشئين» خالياً من النقاط.

وتكتسب مواجهة أستراليا المرتقبة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب الإمارات للناشئين، إذ يسعى الفريق لتعزيز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، وكذلك التأهل إلى كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في البطولة لتمثيل قارة آسيا في النهائيات التي تضم 48 منتخباً، بالإضافة إلى منتخب قطر المضيف.

من جانبه، أعرب نوزومي هيروياما، مدرب منتخب اليابان، عن سعادته بالفوز الكبير على «أبيض الناشئين»، وقال هيروياما، الذي يطمح إلى الوصول إلى النهائي في السعودية: «كان لاعبو فريقي شجعاناً ولعبوا بإيجابية طوال مجريات المباراة، وكان هذا هو التحدي الأكبر الذي تمكنوا من استغلاله بنجاح، لن تكون مباراتنا القادمة سهلة أمام فيتنام، لكننا سنواصل المشوار بالشكل المطلوب».

وأضاف: «نحن نقدر هذه البطولة كثيراً، وتاريخنا فيها عريق، وبالتالي سنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن يكون ذلك كافياً للفوز باللقب مرة أخرى».