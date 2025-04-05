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الرياضة

المسيبي يهدي الإمارات فضية «صربيا الدولية للطاولة»

المسيبي يهدي الإمارات فضية «صربيا الدولية للطاولة»
5 ابريل 2025 14:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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حصد محمد سعيد المسيبي، لاعب المنتخب ونادي الشارقة لكرة الطاولة، إنجازاً دولياً جديداً بحصد الميدالية الفضية في بطولة صربيا الدولية لكرة الطاولة، التي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 5 أبريل الجاري في كريستالنا دفورانا في زرينجانين، ضمن سلسلة بطولات كرة الطاولة العالمية «WTT» المخصصة للاعبين الشباب.
حقق المسيبي نتائج لافتة في مشوار البطولة، حيث فاز في 5 مباريات قبل أن يصل إلى المباراة النهائية. بدأ مشواره بالفوز على منافسه الصربي فوك ليفاجيتش 3-0، والأوكراني كيرليو كوستروفسكي 3-0 في المجموعات، ثم انتصر على الصربي دومنيك ايجري 3-0 في دور الـ16، وفي ربع النهائي، تخطى المجري سيمون سيجموند بصعوبة 3-2، بينما تفوق على الروماني ميهاي إيردوان 3-1 في نصف النهائي.
وعلى الرغم من الإصابة التي تعرض لها المسيبي في مباراة التأهل، إلا أنه خاض النهائي وحصل على الميدالية الفضية بعد خسارته أمام السلوفاكي فيليب ناجي في المباراة النهائية بنتيجة 2-3، بأشواط «12-14، 11-8، 9-11، 11-6، 4-11».
وتدعم هذه النتائج الإيجابية في بطولة صربيا الدولية استمرار تقدم المسيبي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، حيث احتل المركز الخامس عالمياً في تصنيف فبراير برصيد 236 نقطة.
وحقق المسيبي في الموسم الجاري 2024- 2025، ميداليتين برونزيتين على التوالي في بطولة تركيا الدولية لكرة الطاولة، التي أقيمت في مدينة كابادوكيا، كأبرز إنجازات منتخب الإمارات الذي ضم 6 لاعبين. كما أحرز برونزية بطولة قطر الدولية لكرة الطاولة، التي استضافها الاتحاد القطري بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية «WTT»، في الفترة من 27 إلى 31 يناير الماضي.

كرة الطاولة
منتخب الطاولة
نادي الشارقة
صربيا
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