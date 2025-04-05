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الرياضة

موسيالا يغيب عن البايرن 8 أسابيع

موسيالا يغيب عن البايرن 8 أسابيع
5 ابريل 2025 16:29

برلين (د ب أ)

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موسيالا يصدم بايرن ميونيخ في «ليلة الفرح»!

ذكر تقرير إعلامي أن جمال موسيالا، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الفخذ ويواجه فترة غياب تصل إلى ثمانية أسابيع.
وذكرت شبكة «سكاي» أن موسيالا خرج وهو يعرج من المباراة التي فاز فيها بايرن على أوجسبورج 3-1 أمس السبت في الدوري الألماني «بوندسليجا». ولم يعلن بايرن بعد عن طبيعة الإصابة بشكل رسمي.
وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية عقب المباراة، إن موسيالا سيغيب بالتأكيد عن مباراة إنتر ميلان، المقرر إقامتها، يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
غياب موسيالا لثمانية أسابيع، سيجعله يغيب عن ما تبقى من مباريات في البوندسليجا، ونهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته يوم 31 مايو المقبل، إذا شارك بايرن في المباراة.
وهذه الإصابة ستجعل هناك شكوكا كبيرة حول مشاركته في الدور الرباعية النهائية لدوري أمم أوروبا حيث ستلعب ألمانيا مع البرتغال في الدور قبل النهائي يوم 4 يونيو، وستخوض المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث يوم 8 من ذات الشهر.
ويمكن لموسيالا أن يعود للمشاركة في المباريات مرة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية في أميركا، التي يستهلها بايرن يوم 15 يونيو بمواجهة أوكلاند سيتي.

جمال موسيالا
بايرن ميونيخ
البوندسليجا
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