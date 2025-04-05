«ديربي مانشستر».. «السيتي» يتطلع إلى الثأر من «اليونايتد»



معتز الشامي (أبوظبي)



يخوض روبن أموريم مباراته الأولى في ديربي مانشستر» على ملعب «أولد ترافورد» الأحد، حيث يستضيف مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي، ويسعى «اليونايتد» لحصد الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب «السيتي» للمرة الأولى منذ موسم 2019 - 2020.

ولكن ميزة اللعب على الأرض لا تُذكر في «ديربي مانشستر»، حيث فاز الفريق الضيف في 10 من آخر 18 مباراة في الدوري الإنجليزي بين الفريقين، حيث تعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات.

وبرز «اليونايتد» بقوة مؤخراً، في هذه المباراة التاريخية، ولم يخسر أياً من آخر 3 مواجهات جمعته بـ«السيتي» في جميع المسابقات (فاز في مباراتين وتعادل واحد)، وكانت آخر سلسلة انتصارات له بين يناير 2010 وفبراير 2011 «4 مباريات».

كما فاز «مان سيتي» بمباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي ضد «اليونايتد» أكثر من أي فريق آخر «9 مرات»، وجاءت 5 من الانتصارات التسعة تحت قيادة بيب جوارديولا، وهو الرقم الأكبر بين مدربي الفرق الزائرة في البطولة.

وانتزع مانشستر الفوز على ملعب الاتحاد في الدور الأول بهدفين لهدف، وسيكون تكرار الفوز بمثابة دفعة قوية للثقة قبل مواجهة ليون في الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل، في فرنسا.

وانتهت سلسلة اليونايتد الأربع دون هزيمة في الدوري يوم الثلاثاء، حيث خسر بهدف أمام نوتنجهام فورست، وكانت خسارة اليونايتد أمام نوتنجهام الهزيمة الثالثة عشرة له في الدوري هذا الموسم، أي أن الفريق على بُعد هزيمة واحدة من معادلة رقم قياسي للنادي في حقبة «البريميرليج» (14 هزيمة في الموسم الماضي).

وفي جميع المسابقات هذا الموسم، لم يستقبل سوى ليستر سيتي «26 مرة» الهدف الافتتاحي في عدد أكبر من المباريات بين جميع فرق الدوري الإنجليزي مقارنة بمانشستر يونايتد «23».

وتعثر فريق جوارديولا خارج أرضه منذ انتهاء سلسلته الطويلة من المباريات دون هزيمة في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث في أوائل نوفمبر، ولم يحصد السيتي سوى 11 نقطة من آخر 11 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري، حيث حقق انتصاراته الثلاثة خلال تلك الفترة ضد ليستر سيتي وإيبسويتش تاون وتوتنهام.

وكان فوز«السيتي» 2-0 على ليستر سيتي الأربعاء هو الأول له في الدوري منذ فوزه على توتنهام في فبراير، كما خسر «السيتي» 16 نقطة من مراكز الفوز هذا الموسم في الدوري، وهو أسوأ رصيد له في موسم واحد تحت قيادة جوارديولا، وكان أسوأ رصيد سابق له 13 نقطة، سجلها في موسمي 2020-2021 و2022-2023.