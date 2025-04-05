السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

25 لاعباً في قائمة الشارقة لـ«المهمة الآسيوية»

25 لاعباً في قائمة الشارقة لـ«المهمة الآسيوية»
5 ابريل 2025 20:00

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«بلدي دبا الحصن» يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة
«مسرح القصباء» يبدأ عروضه لعام 2025 بمسرحية «سندريلا»

أعلن الشارقة حالة «الطوارئ القصوى» بين صفوفه، حيث وصلت الاستعدادات إلى مراحلها النهائية، قبل اللقاء المرتقب أمام التعاون السعودي في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري «أبطال آسيا 2» يوم الثلاثاء المقبل، على استاد «ولفز بارك» في «بريدة».
وتتوجه بعثة «الملك» إلى السعودية غداً الأحد، وتضم بين صفوفها 25 لاعباً بعد المران المسائي في طريقها للسعودية، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأساسي بالملعب الرئيسي مساء بعد غدٍ الاثنين، قبل خوض المباراة المرتقبة التي حدد لها العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
انتظم «الملك» في تدريباته بشكل قوي بعد التأهل لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بحثاً عن التأهل لنهائي آخر في دوري أبطال آسيا 2 من خلال محطة «التعاون» والعودة من «القصيم» بنتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمة الإياب بالإمارة الباسمة يوم 15 من الشهر الجاري.
وحرص خالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، على التواجد في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين دعماً لهم في هذه الفترة المهمة للغاية في مسيرة النادي، ووسط حالة من التفاؤل بين صفوف اللاعبين، ورغبة الجهاز الفني في وضع بصمة هي الأهم في مشوار الموسم بالتأهل للنهائي الآسيوي والبحث عن لقب هو الأول في مسيرة الشارقة.
وفي هذه الفترة رغم الزخم الكثير من المباريات لفريق الشارقة، لكن قائمة الفريق مكتملة تماماً، وتخلو العيادة الطبية بالنادي من أية إصابات، وهو جهد يُحسب للفريق الطبي بالنادي، إضافة إلى سياسة الروماني كوزمين أولاريو في سياسة «التدوير» من أجل راحة اللاعبين ومنحهم فرص المشاركة ما بين البطولات المحلية المختلفة التي شاركوا فيها، وكذلك البطولة الآسيوية.
وشاهد كوزمين وجهازه المعاون فريق التعاون جيداً، خاصة في مباراة الجولة الأخيرة بالدوري السعودي التي حقق فيها التعاون الفوز بهدفين نظيفين على فريق الخلود في الجولة 26، حيث نجح التعاون في التفوق في 10 دقائق فقط بهدفين سجلهما المهاجم الكولومبي روجير مارتينيز (30 عاماً) في الدقيقة 70، والمغربي عبدالحميد صابيري (28 عاماً) في الدقيقة 80، وهو لاعب نادي عجمان، الذي شارك في 6 مباريات الموسم الماضي، وسجل مع «البركان» هدفاً في 319 دقيقة بدوري أدنوك للمحترفين، وجمع الفريق 37 نقطة بعد خوضه 26 مباراة، وهو بعيد عن المربع الذهبي، حيث يأتي التعاون بعد الـ 6 الكبار في الدوري السعودي حالياً، الاتحاد والهلال والنصر والقادسية والأهلي والشباب.

الشارقة
دوري أبطال آسيا
كوزمين
التعاون السعودي
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
اليوم 18:48
محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
علوم الدار
محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
اليوم 22:53
أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
الرياضة
أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
اليوم 22:47
حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي
اليوم 22:38
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
اليوم 22:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©