25 لاعباً في قائمة الشارقة لـ«المهمة الآسيوية»

علي معالي (أبوظبي)

أعلن الشارقة حالة «الطوارئ القصوى» بين صفوفه، حيث وصلت الاستعدادات إلى مراحلها النهائية، قبل اللقاء المرتقب أمام التعاون السعودي في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري «أبطال آسيا 2» يوم الثلاثاء المقبل، على استاد «ولفز بارك» في «بريدة».

وتتوجه بعثة «الملك» إلى السعودية غداً الأحد، وتضم بين صفوفها 25 لاعباً بعد المران المسائي في طريقها للسعودية، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأساسي بالملعب الرئيسي مساء بعد غدٍ الاثنين، قبل خوض المباراة المرتقبة التي حدد لها العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

انتظم «الملك» في تدريباته بشكل قوي بعد التأهل لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بحثاً عن التأهل لنهائي آخر في دوري أبطال آسيا 2 من خلال محطة «التعاون» والعودة من «القصيم» بنتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمة الإياب بالإمارة الباسمة يوم 15 من الشهر الجاري.

وحرص خالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، على التواجد في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين دعماً لهم في هذه الفترة المهمة للغاية في مسيرة النادي، ووسط حالة من التفاؤل بين صفوف اللاعبين، ورغبة الجهاز الفني في وضع بصمة هي الأهم في مشوار الموسم بالتأهل للنهائي الآسيوي والبحث عن لقب هو الأول في مسيرة الشارقة.

وفي هذه الفترة رغم الزخم الكثير من المباريات لفريق الشارقة، لكن قائمة الفريق مكتملة تماماً، وتخلو العيادة الطبية بالنادي من أية إصابات، وهو جهد يُحسب للفريق الطبي بالنادي، إضافة إلى سياسة الروماني كوزمين أولاريو في سياسة «التدوير» من أجل راحة اللاعبين ومنحهم فرص المشاركة ما بين البطولات المحلية المختلفة التي شاركوا فيها، وكذلك البطولة الآسيوية.

وشاهد كوزمين وجهازه المعاون فريق التعاون جيداً، خاصة في مباراة الجولة الأخيرة بالدوري السعودي التي حقق فيها التعاون الفوز بهدفين نظيفين على فريق الخلود في الجولة 26، حيث نجح التعاون في التفوق في 10 دقائق فقط بهدفين سجلهما المهاجم الكولومبي روجير مارتينيز (30 عاماً) في الدقيقة 70، والمغربي عبدالحميد صابيري (28 عاماً) في الدقيقة 80، وهو لاعب نادي عجمان، الذي شارك في 6 مباريات الموسم الماضي، وسجل مع «البركان» هدفاً في 319 دقيقة بدوري أدنوك للمحترفين، وجمع الفريق 37 نقطة بعد خوضه 26 مباراة، وهو بعيد عن المربع الذهبي، حيث يأتي التعاون بعد الـ 6 الكبار في الدوري السعودي حالياً، الاتحاد والهلال والنصر والقادسية والأهلي والشباب.