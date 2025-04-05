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الرياضة

ليفركوزن يُعيد «الفارق 6» مع بايرن ميونيخ بـ«الفوز القاتل»

ليفركوزن يُعيد «الفارق 6» مع بايرن ميونيخ بـ«الفوز القاتل»
5 ابريل 2025 20:47

 
برلين (أ ف ب)

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أعاد باير ليفركوزن حامل اللقب فارق الست نقاط مع بايرن ميونيخ المتصدر بفوز قاتل على هايدنهايم 1-0، وذلك ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وانتظر ليفركوزن الذي جردّه أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة من لقبه في الكأس بفوزه عليه 2-1 في مفاجأة مدوية، حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لانتزاع النقاط الثلاث بفضل البديل الأرجنتيني إيميليانو بوينديا.
ورفع ليفركوزن الذي يشرف على تدريبه الإسباني شابي ألونسو رصيده في المركز الثاني إلى 62 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن باير ميونيخ الفائز على أوجسبورج 3-1 في افتتاح المرحلة.
وسقط ماينز في فخ التعادل أمام ضيفه هولشتاين كيل متذيل الترتيب 1-1، تقدم الفريق الزائر بهدف السويدي ألكسندر بيرهاردشون (34) وعادل ماينز عبر البديل نيلسون فيبر (75).
وفشل ماينز في الفوز للمباراة الثالثة توالياً، بعد تعادله أمام فرايبورج 2-2 وخسارته أمام بوروسيا دورتموند 1-3 في المرحلتين الماضيتين، رافعاً رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متقدماً بفارق نقطة عن لايبزج الخامس الفائز على ضيفه هوفنهايم 3-1.
وعوّض لايبزج خروجه من مسابقة الكأس بخسارته أمام شتوتجارت 1-3 في الدور نصف النهائي في أول مباراة لمدربه الجديد المؤقت المجري لوف جولت خليفة ماركو روزه المقال من منصبه الأحد الماضي، عقب الخسارة أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 0-1 في الدوري.
وحقق بوروسيا دورتموند فوزه الثاني توالياً، وجاء على حساب مضيفه فرايبورج 4-1، سجل أهداف دورتموند كل من كريم أديمي (34)، الإنجليزي كارني تشوكويميكا (51) والبديلان الغيني سيرهو جيراسي (68) وجيمي جيتينز (78)، وماكسيميليان إيجيستين هدف أصحاب الأرض (88).
ورفع دورتموند رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، متأخراً بفارق نقطة عن فرايبورج السابع الذي ابتعد عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية بخسارته الثانية توالياً، بعد سقوطه على أرضه أمام أونيون برلين 1-2 في المرحلة الماضية، وفشل في حصد النقاط الثلاث للمباراة الخامسة توالياً، حيث تعادل في ثلاث وخسر في اثنتين.
وعاد شتوتجارت الذي بلغ نهائي مسابقة الكأس إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بوخوم وصيف القاع 4-0.
وفرض البوسني إرميدين ديميروفيتش نفس نجماً للقاء بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 11 و48 و85، بعدما كان جيف شابو افتتح التسجيل (8).
ولم يذق شتوتجارت ثالث الموسم الماضي طعم الفوز في 6 مباريات توالياً، وتحديداً منذ فوزه على بوروسيا دورتموند 2-1 في المرحلة الـ21، مني خلالها بأربع هزائم مقابل تعادلين.
ورفع شتوتجارت رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً، فيما تجمد رصيد بوخوم صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير عند 20 نقطة.

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