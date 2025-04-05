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الرياضة

بشرى لبرشلونة.. ريال مدريد يسقط أمام فالنسيا!

بشرى لبرشلونة.. ريال مدريد يسقط أمام فالنسيا!
5 ابريل 2025 20:50

 
مدريد (أ ف ب)

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حقق فالنسيا مفاجأة مدوية، بفوزه القاتل على مضيفه ريال مدريد 2-1، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وأسدى خدمة لبرشلونة المتصدر.
وسجل البديل المهاجم هوجو دورو برأسية هدف الفوز الغالي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما كان قائده الغيني مختار دياخابي افتتح التسجيل في سيناريو مشابه (15)، قبل أن يدرك ريال التعادل بفضل البرازيلي فينيسيوس جونيور (50)، بعدما كان أهدر ركلة جزاء صدها الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي (13).
ومُني ريال على ملعبه «سانتياجو برنابيو» بخسارته الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 63 نقطة في المركز الثاني، وينتظر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذين بلغوا نهائي الكأس لملاقاة برشلونة في «الكلاسيكو»، امتحاناً صعباً في منتصف الأسبوع عندما يسافر إلى إنجلترا لمواجهة أرسنال في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، حقق فالنسيا فوزه الثاني توالياً، والثالث في مبارياته الخمس الأخيرة مقابل تعادلين، ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر موقتاً.
وابتعد ألافيس عن مناطق الهبوط بفوزه على مضيفه جيرونا مفاجأة الموسم الماضي 1-0، سجله كارلوس فيسينتي في الدقيقة 61.
ورفع ألافيس الذي عاد أيضاً إلى سكة الانتصارات بعد تعادل أمام لاس بالماس 2-2 وخسارة أمام رايو فايكانو 0-2 في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر متقدما بفارق 3 نقاط عن ليجانيس الثامن عشر الذي يستضيف أوساسونا الاثنين في ختام المرحلة.
في المقابل، مُني جيرونا الذي كان حقق مفاجأة مدوية في الموسم الماضي، باحتلاله للمركز الثالث، بخسارته الثانية توالياً بعدما كان سقط أمام جاره برشلونة المتصدر 1-4 في المرحلة الماضية، ضمن سلسلة من 8 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تعرض لخمس هزائم مقابل 3 تعادلات.
وتجمد رصيد جيرونا الذي تعرض لخسارته الـ14 هذا الموسم، ويعود فوزه الأخير إلى المرحلة الثانية والعشرين أمام لاس بالماس 2-1، عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر موقتاً بانتظار بقية نتائج المرحلة.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
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فينيسيوس جونيور
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