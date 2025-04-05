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الرياضة

سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي للمرة الـ 13

سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي للمرة الـ 13
5 ابريل 2025 21:13

باريس (د ب أ)

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تُوج باريس سان جيرمان رسمياً بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد الفوز 1- صفر على ضيفه أنجيه ضمن الجولة 28 من المسابقة.
أحرز ديزيريه دوي هدف المباراة الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 55 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ليؤكد تتويج فريقه باللقب للموسم الرابع على التوالي.
كما ابتعد الفريق الباريسي بصدارة الأكثر تتويجاً بالدوري الفرنسي برصيد 13 لقباً، خلفه سانت إيتيان 10 ألقاب.
رفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بسجل خالٍ من الهزائم، خلفه موناكو في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.
وبذلك يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني هذا الموسم، بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي في يناير، بالفوز 1/ صفر على موناكو في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
وحقق الفريق الفرنسي أيضاً اللقب الخامس تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي تولى المسؤولية في صيف 2023، بعد التتويج بالثلاثية المحلية الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر في الموسم الماضي، وجدد تعاقده مؤخراً حتى صيف 2027.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
موناكو
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