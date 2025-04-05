الحمرية يفرض التعادل على الظفرة في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



فرض الحمرية صاحب المركز الحادي عشر، التعادل السلبي أمام مضيفه الظفرة «المتصدر»، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في انطلاق «الجولة 22» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت فوز يونايتد «الثالث» على الجزيرة الحمراء «العاشر» 5-0.

ورغم تعثره بالتعادل الخامس في الدوري، حافظ الظفرة على صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الفجيرة «الوصيف»، الذي غاب عن الجولة بسبب الراحة.

من جهته، صعد يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 36 نقطة، متقدماً على دبا «الرابع» بفارق نقطتين، وحقق يونايتد فوزاً قوياً في المواجهة أمام ضيفه الجزيرة الحمراء بخماسية، سجلها براهيما واتارا «هدفين» في الدقيقتين 3 و70، وكوينس أنطون «هدفين» في الدقيقتين 41 و68، و«البديل» ماخا سيسقو في الدقيقة 90، ويُعد الفوز هو الثالث ليونايتد في الموسم بخماسية، بعد تفوقه على الفجيرة 5-3 في «الجولة 10» والذيد 5-3 في «الجولة 20».

وتُختتم الجولة يوم الأحد، بإقامة مباريات العربي وحتا، مصفوت والذيد، جلف إف سي ومجد، والإمارات ودبا، في المقابل، ويغيب الفجيرة الوصيف برصيد 38 نقطة، وجلف يونايتد صاحب المركز الحادي عشر بـ16 نقطة، عن الجولة بسبب الراحة.