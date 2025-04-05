السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحمرية يفرض التعادل على الظفرة في «دوري الأولى»

الحمرية يفرض التعادل على الظفرة في «دوري الأولى»
5 ابريل 2025 21:26

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
أهدى قطر اللقب.. «هت شو» بطل «النسخة 29» لكأس دبي العالمي
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة


فرض الحمرية صاحب المركز الحادي عشر، التعادل السلبي أمام مضيفه الظفرة «المتصدر»، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في انطلاق «الجولة 22» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت فوز يونايتد «الثالث» على الجزيرة الحمراء «العاشر» 5-0.
ورغم تعثره بالتعادل الخامس في الدوري، حافظ الظفرة على صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الفجيرة «الوصيف»، الذي غاب عن الجولة بسبب الراحة.
من جهته، صعد يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 36 نقطة، متقدماً على دبا «الرابع» بفارق نقطتين، وحقق يونايتد فوزاً قوياً في المواجهة أمام ضيفه الجزيرة الحمراء بخماسية، سجلها براهيما واتارا «هدفين» في الدقيقتين 3 و70، وكوينس أنطون «هدفين» في الدقيقتين 41 و68، و«البديل» ماخا سيسقو في الدقيقة 90، ويُعد الفوز هو الثالث ليونايتد في الموسم بخماسية، بعد تفوقه على الفجيرة 5-3 في «الجولة 10» والذيد 5-3 في «الجولة 20».
وتُختتم الجولة يوم الأحد، بإقامة مباريات العربي وحتا، مصفوت والذيد، جلف إف سي ومجد، والإمارات ودبا، في المقابل، ويغيب الفجيرة الوصيف برصيد 38 نقطة، وجلف يونايتد صاحب المركز الحادي عشر بـ16 نقطة، عن الجولة بسبب الراحة.

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
الحمرية
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. ياس بن حمدان يفتتح فعاليات تحدي صير بني ياس للترايثلون 2025
اليوم 18:48
محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
علوم الدار
محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
اليوم 22:53
أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
الرياضة
أبوظبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي
اليوم 22:47
حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يتوج بطل كأس دبي العالمي
اليوم 22:38
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يتفوق في إعداد جداول المستشفيات
اليوم 22:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©