أهدى قطر اللقب.. «هت شو» بطل «النسخة 29» لكأس دبي العالمي



عصام السيد (دبي)



تُوج الجواد «هت شو» لوذنان للسباقات، بإشراف براد كوكس، وقيادة الفارس فلورانت جيرو بطلاً لكأس دبي العالمي للفئة الأولى في الشوط التاسع والختامي لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، في نسخته الـ29 برعاية «طيران الإمارات».

ودخل الجواد «هت شو» تاريخ السباقات من بابه الواسع، عندما أصبح أول جواد يمنح قطر الفوز بكأس دبي العالمي، وبدأ السباق وهو غير مرشح للفوز، وكان في الصفوف الخلفية في عمق المستقيم، قبل أن يطلق فارسه العنان، ليندفع بقوة ليتوج باللقب الغالي، وتمكن من تحقيق إنجازه بفارق 0.75 طول عن وصيفه «ميكستو»، فيما جاء في المركز الثالث المرشح الأول، «فور إيفر يونج»، وسجل البطل زمناً 2:03:50 دقيقة.

وبهذا الفوز حصل «هت شو» على جائزة 6 ملايين و960 ألف دولار، بينما حصل المركز الثاني على مليونين و400 ألف دولار، والثالث على مليون و200 ألف دولار، والرابع 600 ألف دولار، بالإضافة إلى عدة جوائز حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 12 مليون دولار برعاية «طيران الإمارات».