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الرياضة

كأس الاتحاد للقدرة تنطلق اليوم في «بوذيب»

كأس الاتحاد للقدرة تنطلق اليوم في «بوذيب»
6 ابريل 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، صباح اليوم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في انطلاقة سباقات كأس الاتحاد للقدرة، والذي يشتمل على سباقين آخرين هما السيدات لمسافة 100 كلم، الذي ينطلق يوم غدٍ الاثنين، وسباق العمالقة يوم بعد غدٍ الثلاثاء لمسافة 100 كلم.
وينظم سباقات كأس الاتحاد للقدرة اتحاد الفروسية والسباق، ويعتبر خاتمة سباقات الموسم بقرية بوذيب.
وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30 كلم، ورسمت باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.
ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.
وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة، وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.

كأس الاتحاد
سباقات القدرة
قرية بوذيب العالمية للقدرة
أبوظبي
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