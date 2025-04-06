برشلونة يرفض هدية ريال مدريد!

برشلونة (رويترز)



أهدر برشلونة فرصة لتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادله 1-1 مع ضيفه ريال بيتيس.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي خسر 2-1 أمام فالنسيا، بينما ارتقى بيتيس إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة وتقدم عن طريق جابي الذي كلل مجهوداً جماعياً رائعاً، مستغلاً تمريرة من فيران توريس، بعد سبع دقائق من بداية المباراة.

لكن المدافع ناتان أدرك التعادل من ضربة رأس، مستغلاً ركلة ركنية في الدقيقة 17، ولم يتمكن برشلونة من استغلال هيمنته للفوز بالمباراة، في ظل تألق أدريان حارس ريال بيتيس.

وبدأ أداء أدريان القوي قبل تلقي الهدف الأول، عندما تصدى بصعوبة لتسديدة من بيدري، لكنه لم يتمكن من التصدي من كرة جابي.

وواصل برشلونة الضغط، لكن بيتيس تمكن من إدراك التعادل من ركلة ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو وارتقى ناتان عالياً ليحولها بضربة رأس إلى داخل الشباك، وتألق أدريان في التصدي لتسديدة من لامين يامال من داخل المنطقة في الدقيقة 38.

ودفع هانزي فليك مدرب برشلونة بالبرازيلي رافينيا من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، وتواصل الأداء القوي من الفريق الكتالوني بعد الاستراحة، إذ تجاوزت نسبة استحواذه على الكرة 75 في المئة، لكنه أهدر الكثير من الفرص.

وكان المهاجم البرازيلي مصدر خطوة مستمرة، وأطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأت طريقها إلى المرمى، بينما تصدى أدريان لمحاولة من جول كوندي في الدقيقة 55 وتسديدة من فيرمين لوبيز في الدقيقة 85.

وقال جابي لشبكة موفيستار بلس «لو فزنا لابتعدنا كثيراً بصدارة الترتيب، لكنها طبيعة الأمور في كرة القدم، نشعر بالسوء بسبب النتيجة، لأننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا طوال المباراة، لكن علينا أن نتقبل الأمر ونمضي قدماً».