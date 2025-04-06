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الرياضة

أنشيلوتي: فرصة ريال مدريد «ضعيفة» في «الليجا»!

أنشيلوتي: فرصة ريال مدريد «ضعيفة» في «الليجا»!
6 ابريل 2025 10:05

مدريد (د ب أ)

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أعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بأن الخسارة التي تعرض لها فريقه 1-2 أمام فالنسيا، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أضعفت فرص فريقه في المنافسة على اللقب، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن الهزيمة جاءت لتضعف فرص الفريق في المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أنها جاءت في توقيت صعب، حيث سيحل الفريق ضيفاً على أرسنال الإنجليزي، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وأضاف أن فريقه عليه أن يكون أكثر صلابة على المستويين الهجومي والدفاعي في مواجهة فريق مثل أرسنال، مشيراً إلى أنه تم إغلاق صفحة مواجهة فالنسيا تماما عقب الخسارة.
وبالحديث عن ضربة الجزاء التي أهدرها النجم البرازيلي فينسيوس قال أنشيلوتي، إنه حاول منح اللاعب الثقة، بعدما أهدر ضربة جزاء في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، غير أن اللاعب البرازيلي أهدر الفرصة مجدداً.
وأشار المدرب الإيطالي إلى افتقاد فريقه للفاعلية الهجومية اللازمة في مواجهة فالنسيا، لكنه وعد بمعالجة الأخطاء قبل مواجهة أرسنال.

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
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كارلو أنشيلوتي
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