بيجولا تهرب من «دوامة الرياح» في تشارلستون!

تشارلستون (رويترز)



اجتازت الأميركية جيسيكا بيجولا اختباراً صعباً، لتهزم إيكاترينا ألكسندروفا 6-2 و2-6 و7-5، في نصف نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، وتتأهل إلى النهائي للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث تواجه مواطنتها صوفيا كينين. وبدا أن بيجولا، المصنفة الأولى في البطولة، في طريقها لانتصار سهل، بعدما فازت بأول 5 أشواط، لكنها واجهت منافسة صعبة، بعدما دخلت ألكسندروفا في أجواء المباراة، لكنها تمكنت من حسم الفوز بضربة خلفية، وتقدمت كينين إلى النهائي بعد انسحاب أماندا أنيسيموفا بسبب الإصابة في المجموعة الأولى.

وأبلغت بيجولا شبكة (تنس تشانل) «لقد كانت مباراة صعبة، لم تكن الأجمل في بعض الأحيان، كانت الرياح قوية، كانت هناك بعض الضربات الغريبة، لم نشعر بالارتياح، أشعر أن بعض الكرات القصيرة كانت تدور في دوامة، لذا كان الأمر يتعلق بالحفاظ على هدوئك والتحرك كثيراً».

وكسرت بيجولا إرسال منافستها في الشوط الأول، بفضل ضربة خلفية قوية، قبل أن ترتكب ألكسندروفا خطأ مزدوجاً على الإرسال، وخطأ سهلاً في الشوط الثالث، لتخسر إرسالها مجدداً.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الشوطين الخامس والسادس، لكن اللاعبة الروسية تحسنت في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال منافستها بضربة أمامية متقنة في الشوط السادس، ومرة أخرى في نقطة حسم المجموعة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في ثلاث مناسبات في المجموعة الفاصلة، قبل أن ترغم بيجولا منافستها على ارتكاب خطأ عندما لعبت ضربة خلفية دقيقة على الشبكة في الشوط 11، لتحسم المباراة التي استغرقت ساعتين و21 دقيقة.

وبهذا تحقق بيجولا انتصارها رقم 24 هذا العام، وهو أكثر من أي لاعبة في بطولات اتحاد المحترفات.

وكانت أنيسيموفا، المصنفة الثامنة في البطولة، تأمل في مواصلة تألقها في بداية الموسم، بعدما عادت لمنصة التتويج في الدوحة في فبراير الماضي، عندما فازت بلقب لأول مرة في ثلاث سنوات، على أمل الفوز بلقب بعد صيام دام ثلاث سنوات.

وتقدمت كينين بكسر في الشوط الرابع، لكن بدا أن أنيسيموفا تعاني مشكلة بدنية تمنعها من التحرك بصورة جيدة، قبل أن تطلب المعالج أثناء التعادل 30-30.

واستقلت على ظهرها أثناء تلقي العلاج، وبدا أنها تعاني إصابة في أعلى الفخذ، وحاولت استكمال المباراة لكنها لم تستطع، وانسحبت أثناء تقدم كينين 5-2.

وسيكون هذا أول نهائي أميركي خالص في بطولة تشارلستون، أكبر بطولة للسيدات فقط في أميركا الشمالية، منذ 1990.