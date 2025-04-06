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الرياضة

زفيريف يتهم بايرن ميونيخ بـ «الغباء»!

زفيريف يتهم بايرن ميونيخ بـ «الغباء»!
6 ابريل 2025 12:37

 
برلين (د ب أ)

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أبدى نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، ومشجع بايرن ميونيخ، حزنه من قرار إدارة النادي، بعدم تجديد عقد نجمه الأسطوري توماس مولر، بعد انتهاء عقده هذا الصيف.
وصرح زفيريف عبر قناة سكاي «بصفتي مشجعاً، أعتقد أن ما حدث غباء، وأرى أنه موقف ضعيف من البايرن».
وأكد البايرن ومولر «35 عاماً»، انفصالهما بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد عدة تقارير إعلامية خلال الأسبوع.
وبرر البايرن هذا القرار بالتخطيط لمستقبل الفريق، وهو السبب وراء تراجع مشاركة توماس مولر هذا الموسم رغم شعبيته الطاغية بين جماهير النادي منذ ظهوره الأول في عام 2008.
وأعلن البايرن أنه سينظم مباراة لتكريم توماس مولر، وأن آخر ظهور للاعب المخضرم مع الفريق سيكون في كأس العالم للأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة.
من جانبه، أعرب سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، عن أسفه لرحيل مولر عن البايرن.
وقال كيل «من المؤسف أن مولر لن يبقى مع البايرن، فهو شخص استثنائي ولطالما ارتبط اسمه بالنادي، وأتمنى أن يبقى في مجال كرة القدم».
وقال كريم أديمي مهاجم دورتموند «إنه قرار صعب للغاية، لم أعرف البايرن من دون توماس مولر طوال حياتي».
وكذلك أكد ديفيد راوم مدافع لايبزج أن عدم وجود مولر في البايرن خلال السنوات المقبلة، سيكون أمراً غريباً. وقال راوم «لو كان لاعباً في نادينا، لأبقيته معنا لأطول فترة ممكنة».
وانضم جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، إلى قائمة اللاعبين والمسؤولين الذين أشادوا بمولر، قائلاً «اللعب بجواره أمر أقدره كثيراً».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
ألكسندر زفيريف
باير ليفركوزن
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