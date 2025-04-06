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الرياضة

مدرب أستون فيلا يهدد سان جيرمان

مدرب أستون فيلا يهدد سان جيرمان
6 ابريل 2025 13:10

لندن (د ب أ)

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قال الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا الإنجليزي، إن فريقه يسافر لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وكله ثقة بعد أن حقق الفوز السابع على التوالي في كل البطولات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أستون فيلا فاز على نوتنجهام فورست 2-1، ليعزز فرصه في العودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، وذلك بعد هدفين من مورجان روجرز ودونييل مالين في أول 15 دقيقة من المباراة.
وقال إيمري، مدرب باريس سان جيرمان السابق عن عودته لملعب حديقة الأمراء: «لدينا حوافز ونشعر بحماس كبير».
وأضاف: «إنهم المرشحون الأوفر حظاً، لكننا نتطلع لخوض المباراتين، ونستعد لذلك بأفضل شكل ممكن، وننافس ونحاول التأقلم على ظروف المباراة، وسنرى ما يمكننا فعله من أجل فرض أسلوبنا، ولدينا حماس كبير في استعداداتنا للمباراتين».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
أوناي إيمري
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