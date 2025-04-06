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الرياضة

«جودو الإمارات» يستعد لـ «التحدي الآسيوي» في اليابان

«جودو الإمارات» يستعد لـ «التحدي الآسيوي» في اليابان
6 ابريل 2025 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يبدأ منتخب الجودو يوم الاثنين معسكره التدريبي في ضيافة جامعة توكاي اليابانية بالعاصمة طوكيو، عقب وصوله من جورجيا، التي شهدت بداية الإعداد استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا التي تُقام في العاصمة التايلاندية بانكوك من 25 إلى 27 أبريل الحالي، وتحدد 24 أبريل موعداً للقرعة، وتضم المنافسات 23 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية هي الإمارات، البحرين، الكويت، العراق ولبنان، ويستمر المعسكر إلى 22 أبريل، موعد السفر إلى بانكوك.
وضمت قائمة المنتخب 10 لاعبين لخوض «التحدي الآسيوي»، وهم نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كجم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «وزن 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن 90 كجم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن 52 كجم»، بجانب الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، رئيس البعثة، والمدرب فيكتور سيكتروف، ومساعده، وأخصائي العلاج الطبيعي.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، على الاتصال برئيس البعثة والجهاز الفني؛ للاطمئنان على استعدادات المنتخب، عقب مشاركته الإيجابية في بطولة تبليسي، وفترة الإعداد التي شهدت مشاركة جميع لاعبي المنتخب الأول استعداداً للاستحقاقات القادمة.
وأكد بن ثعلوب أن بطولة آسيا من المنافسات المحببة للاتحاد، لذلك يتطلع الجميع إلى مواصلة التألق، بما يعكس المستوى الحقيقي لجودو الإمارات، في ظل الدعم الذي تجده الرياضة من القيادة الرشيدة.

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