فليك: تعادل برشلونة وبيتيس «نتيجة طبيعية»



مدريد (د ب أ)



تحلى الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة بالواقعية لدى تحليله لأسباب التعادل 1-1 مع ضيفه ريال بيتيس بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، بعدما أهدر فرصة استغلال تعثر النادي الملكي الذي خسر أمام فالنسيا 1-2.

وتقدم برشلونة عن طريق جافي في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك ناثان بيدرو التعادل لبيتيس في الدقيقة 17.

ونقل الموقع الرسمي لبرشلونة عن فليك قوله «إنها رياضة، لا يمكننا الفوز في كل مباراة، أنا سعيد بالنقطة لأنها نقطة إضافية، وسعيد بمستوانا في الشوط الثاني، لقد بذلنا قصارى جهدنا وحاولنا كل ما في وسعنا».

وفي حديثه عن عدد المباريات التي خاضها النادي الكاتالوني هذا الموسم، أوضح فليك «نجحنا في ذلك، الفريق بخير، وأنا أؤمن بذلك، نشعر بالفخر بهم».

وعن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، قال المدرب الألماني «لدينا يوم إضافي للتعافي للمباراة التالية، وهذا جيد للاعبين، علينا أن نعتني بهم».

واحتفل لاعب خط الوسط جافي بمباراته رقم 100 في الدوري الإسباني عبر تسجيل هدف قبل أن يحتضن مدربه الألماني، وعلق فليك قائلاً «إنه يتحسن أكثر فأكثر، يستعيد مستواه المعهود، وأعتقد أننا نستطيع مساعدته للوصول إلى هذا المستوى».