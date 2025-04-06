البلوشي بطل كأس الاتحاد للإسطبلات الخاصة في بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

توج الفارس علي محمد علي البلوشي بلقب سباق «الإسطبلات الخاصة» للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في فاتحة سباقات كأس الاتحاد للقدرة، التي تشمل سباق السيدات الذي يقام صباح غدٍ الاثنين، وسباق العمالقة يوم بعد غدٍ «الثلاثاء»، وهما أيضاً لمسافة 100 كلم.

وشارك في السباق الذي نظمه اتحاد الفروسية والسباق، 236 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكن بطل السباق من تحقيق ثاني فوز له بالموسم، بعد أن قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «ساندين سترلينج» لإسطبلات العواصف بزمن قدره 3:24:23 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.98 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة بدر البلوشي على صهوة «فاريزبس كابيرات» لإسطبلات «ماب» بزمن قدره 3:42:26 ساعة، فيما حل الفارس سيف جمعة بالجافة في المركز الثالث على صهوة «إس دبليو جاثريفا» لإسطبلات ماس بزمن قدره 3:48:28 ساعة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، ونجح البطل في تحقيق اللقب بعد أن تمكن من توزيع جهد جواده، حيث تدرج خلال المراحل فقد حل في المركز الثامن في المرحلة الأولى، ثم جاء في المركز الرابع في المرحلة الثانية، وقفز إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة قبل أن ينتزع الصدارة في المرحلة الأخيرة.

عقب ختام السباق قام بتتويج الفائزين، عبد الله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات في اتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

وتشهد القرية صباح الغد، سباق الاتحاد للسيدات لمسافة 100 كلم، وتم تقسيمها إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30 كلم ورسمت باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.