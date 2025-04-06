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الرياضة

نيوكاسل يطارد 27 نقطة في «البريميرليج» من أجل «الأبطال»

نيوكاسل يطارد 27 نقطة في «البريميرليج» من أجل «الأبطال»
6 ابريل 2025 17:41

لندن (د ب أ)

وصف إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، المباريات التسع المتبقية لفريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأنها لقاءات «لا بديل عن الفوز بها»، وتساوي 27 نقطة، في ظل سعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويحل نيوكاسل ضيفاً على فريق ليستر سيتي «المتعثر» على ملعب «كينج باور»، مساء غدٍ الاثنين، بالمرحلة الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تراجعه للمركز السابع في جدول ترتيب المسابقة عقب نتائج لقاءات أمس السبت، علماً بأن هناك عدد من الفرق الأخرى التي تسبقه بانتظار خوض مبارياتها في ذات المرحلة، اليوم.
ورغم ذلك، لا يساور هاو أي شك بشأن عدد النقاط اللازمة من الـ 27 المتبقية أمام ناديه لضمان بطاقة التأهل الذهبية للمسابقة القارية للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

 

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وقال هاو: «أعتقد أنها جميعها مباريات لا غنى عن الفوز بها. لا أعتقد أننا ننظر إلى أي لقاء بشكل مختلف، نحترم جميع خصومنا، ونحترم ليستر، نعلم أن لديهم إمكانات، وإذا تراجع مستوانا كما حدث مرات عديدة هذا الموسم، فإن ما تصنفه وسائل الإعلام ضمن نوع واحد من المباريات لن يكون موجوداً، ويتعين علينا أن نلعب بأفضل أداء لدينا».
وفاز نيوكاسل يونايتد في مبارياته الثلاث الأخيرة بجميع المسابقات، حيث كان أولها تغلبه على ليفربول في نهائي كأس الرابطة على ملعب «ويمبلي»، لكنه بذل جهداً كبيراً لتحقيق آخر انتصاراته، حينما فاز 2-1 على برينتفورد ببطولة الدوري مساء الأربعاء الماضي.

ليستر سيتي
الدوري الإنجليزي
إيدي هاو
نيوكاسل يونايتد
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