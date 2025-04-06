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الرياضة

الإمارات تعزز مبادرات الاستدامة في بطولات «التحدي العالمية»

الإمارات تعزز مبادرات الاستدامة في بطولات «التحدي العالمية»
6 ابريل 2025 20:49

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد المسؤولون في جولة هوتيل بلانر العالمية للجولف، بجهود الإمارات، والتزامها البارز دولياً في تطبيق الاستدامة، من خلال تنفيذ مبادرات مبتكرة تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الإدارة البيئية في جميع فعالياتها، تحديداً في بطولتي تحدي الإمارات في نادي الزوراء للجولف واليخوت بعجمان من 10 إلى 13 أبريل، وبطولة تحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والجولف من 17 إلى 20 أبريل، وتقام البطولتان بالتعاون مع اتحاد الجولف، وتحظيان بدعم من أرينا ومقرها الإمارات، ومجموعة الليث، كما يقدم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، دعماً إضافياً لبطولة تحدي أبوظبي.
وقال جيمي هودجز، مدير جولة هوتيل بلانر: «تفخر جولة هوتيل بلانر بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة لمجموعة الجولة الأوروبية، وضمان أن تترك بطولاتنا إرثاً بيئياً إيجابياً، من خلال شراكاتنا مع الرعاة، ومشاريع الحفاظ على البيئة المحلية، وأندية الجولف الإماراتية ذات الرؤية المستقبلية مثل نادي الزوراء في عجمان ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، نتخذ خطوات استباقية لتقليل بصمتنا الكربونية وإلهام التغيير طويل الأمد في هذه الصناعة».
وقال جيسون إنجلش، الرئيس التنفيذي لمجموعة الليث: «نؤمن بالسعي الدائم للتحسين في كل ما نقوم به، خاصة فيما يتعلق بالابتكار والاستدامة، ويمنحنا عملنا في قطاع الفعاليات فرصة لإحداث تأثير بيئي إيجابي، سواء من خلال ترشيد استهلاك الطاقة أو طرح حلول مبتكرة مثل المنتجات التي تعمل بالطاقة الشمسية، أو تدابير ترشيد استهلاك المياه».

الإمارات
أبوظبي
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