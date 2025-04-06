5 أسباب تشعل قمة شباب الأهلي والعين



معتز الشامي (أبوظبي)



يحل العين ضيفاً على شباب الأهلي في استاد راشد يوم الاثنين، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في قمة حقيقية، يتوقع أن تشعل أجواء المنافسة على الصدارة، وتحظى بمتابعة من عشاق «دورينا».

وتكتسب قمة «الفرسان» أمام ضيفه «الزعيم» أهمية خاصة دائماً، لأنها «كلاسيكو» الكرة الإماراتية الأبرز، خلال السنوات العشر الأخيرة تحديداً، كما أنها بين الفريقين الأكثر حصداً للألقاب والمنافسة عليها موسماً بعد آخر.

ويمكن رصد 5 أسباب تشعل القمة «32» بين شباب الأهلي والعين في تاريخ دوري المحترفين، ويتفوق العين بـ 13 انتصاراً في المواجهات الـ31 الماضية، مقابل 10 لشباب الأهلي وتعادل الفريقين في 8 مباريات.

وبالتالي أول الأسباب التي تشعل تلك المواجهة، هو رغبة الأهلي في مواصلة مساره الاستثنائي هذا الموسم، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في المسابقة حتى الآن، ويتصدر الترتيب بـ 48 نقطة، بينما يحل العين في المركز السابع «29 نقطة»، ويحاول شباب الأهلي تضييق الفارق في الفوز التاريخي أمام «الزعيم»، باللعب من أجل الخروج بانتصار يقربه أكثر من منصة التتويج باللقب.

ولم يخسر شباب الأهلي في آخر 17 مباراة على أرضه في الدوري، ويسعى لتكرار إنجاز 2002، عندما حقق 18 فوزاً متتالياً بملعبه من نوفمبر 2020 إلى فبراير 2022.

السبب الثاني يكمن في المواجهة المرتقبة بين فلاديمير إيفيتش مدرب العين الجديد الذي تولى المسؤولية مطلع فبراير الماضي، خلفاً للبرتغالي جارديم، حيث عادة ما تحظى مواجهة مدربي الفريقين بمقارنات مستمرة في مختلف الاستوديوهات التحليلية، بخلاف آراء الجماهير وتقييماتهم للجهاز الفني بناء على طريقة اللعب والأداء التكتيكي، حيث يتميز باولو سوزا بقدرة على تنويع طرق اللعب والمرونة في تغيير التشكيلة من مباراة إلى أخرى، وهو ما لم يقدمه إيفيتش حتى الآن، في ظل تعثر الفريق تحت قيادته، وسيكون تحت ضغوط هائلة، خاصة أن الفريق خسر معه آخر 3 مباريات بالدوري، وستكون الهزيمة الرابعة قاسية للغاية، خصوصاً أنها أمام «الفرسان».

ويتعلق السبب الثالث برغبة «الزعيم» في إحياء أماله في المنافسة على مركز مؤهل لمنافسة قارية، حيث يجب أن يصعد لمركز متقدم ومفتاح ذلك يكمن في الخروج بنقاط المباراة، من أجل أحياء فرصته في المراكز الأربع الأولى، شريطة أن يحافظ على مسار النتائج الإيجابية حتى نهاية الدوري.

وحصد «دورينا» مقعدين في دوري أبطال النخبة ونصف مقعد في تصفيات النخبة، بالإضافة لمقعد في دوري الأبطال 2، ما يعني وجود فرص لأول 4 فرق في الترتيب للحاق بمقعد آسيوي.

ويتعلق رابع الأسباب، في تأكيد التفوق للاعبين بشكل فردي، حيث يسعى لابا كودجو لتأكيد قيمته التكتيكية مع الفريق، ويتصدر جدول هدافي العين برصيد 17 هدفاً، كما أنه الهداف الأكثر تأثيراً أمام «الفرسان»، حيث سجل 5 أهداف خلال 10 مباريات أمامه في الدوري، بينما لم يخسر العين في أي مباراة خلال المسابقة عندما يسجل فيها لابا «فاز 2 – تعادل 2».

ووجه لابا رسالة إلى جماهير «الأمة العيناوية»، طالبها بضرورة الحضور ودعم الفريق في المباراة، وقال: «ستكون مباراة كبيرة وصعبة، ونعرف أن وضعنا الحالي ليس مرضياً وليس جيداً، لكننا نعدكم أننا سنقاتل من أجل النقاط الثلاث كاملة، وجماهير العين هم الأفضل، أدعوهم للحضور في ملعب مباراة شباب الأهلي، وهم دائماً معنا، سواء على ملعبنا أو خارجه، ونحن بحاجة لهم غداً»

وفي المقابل، سيكون سردار أزمون هو اللاعب الأكثر شغفاً في المباراة لأنه يبحث عن بصمته الخاصة في مواجهة «الكلاسيكو» ويسعى لأن يكون ثالث لاعب إيراني يسجل ذهاباً وإياباً أمام العين في ذات الموسم، بعد مهرزاد معدنجي مع النصر 2008-2009، ومهدي قائدي مع كلباء هذا الموسم.

أما السبب الخامس، فيتلخص في كون «الكلاسيكو» هو القمة الأكثر تحفيزاً للجماهير، والتي تتابعها جماهير «دورينا» بشكل عام، وليس فقط جماهير الناديين، وذلك لأنها قد تؤثر في مسار المنافسة على اللقب، خاصة إذا حقق العين الفوز، حيث ينتظر جماهير الشارقة تلك الهدية بفارق الصبر حتى يعود «الملك» للسباق، وله مباراة مؤجلة من الجولة أمام بني ياس هذه الجولة.