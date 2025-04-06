«كوماندو جروب» تحصد بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو



دبي (الاتحاد)



اختتمت بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت على مدار 3 أيام، في صالة شباب الأهلي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، ما أتاح للمشاركين الفرصة للتنافس بأعلى المستويات، واكتساب النقاط التي تسهم في رفع تصنيفهم الدولي المعتمد من الرابطة.

وشهدت البطولة التي تُعد إحدى المحطات الرئيسية في موسم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، منافسات قوية بين أبرز المواهب الصاعدة وأصحاب الخبرة، في أجواء رياضية مثالية، وسط حضور جماهيري كبير.

وتمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» من حصد المركز الأول في الترتيب العام، وتلتها أكاديمية «MOD» في المركز الثاني، بينما جاء نادي الجزيرة في المركز الثالث، وعلى صعيد الدول، حافظت دولة الإمارات على صدارتها في الترتيب العام، متقدمة على البرازيل التي حلّت في المركز الثاني، وكولومبيا في المركز الثالث.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، من خلال تنظيمها لأكبر البطولات الاحترافية على مدار العام، ما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسيها حول العالم.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «حققت جولة دبي الدولية مجموعة من المكاسب، وفي مقدمتها مواصلة ترسيخ ريادة الدولة العالمية في الجوجيتسو ومكانتها وجهة استثنائية تستقطب الأبطال من جميع أنحاء العالم، ونجحت هذه الجولة في استضافة نخبة من أقوى الرياضيين الدوليين من أصحاب الأحزمة المتقدمة، وقدّمت منافسات رفيعة المستوى أسعدت الجماهير وألهبت حماسهم».

وأضاف: «ما لمسناه من أداء قوي للاعبين الإماراتيين خلال أيام البطولة يدعو للفخر، حيث سجلوا حضوراً متميزاً في جميع الفئات واعتلوا منصات التتويج، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التزامهم، وتفانيهم وتضحياتهم، والدعم الكبير الذي يتلقونه من الاتحاد والأندية والأكاديميات التي تلعب دوراً مؤثراً في بناء جيل يواكب تطلعات وآمال قيادة وشعب الإمارات».

ومن جانبه، عبّر البطل فراج العولقي، المتوَّج بالميدالية الذهبية في وزن 94 كجم، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن دعم عائلته، ذات الجذور الرياضية، كان الدافع الأكبر له لتحقيق هذا الفوز، حيث يمارس هو وإخوته الرياضة ولهم إنجازات كبيرة فيها، وقال: «الفوز يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لي، لأنني أمثل عائلة تعشق الرياضة وتؤمن بثقافة التميز، إخوتي كانوا دائماً مصدر إلهام لي، وشجعوني على الالتزام والتطوير المستمر، والذهبية محطة في طريق طويل أطمح خلاله إلى رفع علم بلادي في أكبر البطولات، خصوصاً وأن موسم الجوجيتسو لا يزال مستمراً، وأنا في أتم الاستعداد لتقديم الأفضل، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وبعد غياب استمر 6 أشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي، نجح البطل الإماراتي سلطان جبر في الفوز بذهبية وزن 69 كجم، حيث عبر عن سعادته بهذا الفوز قائلاً: «أعود إلى بساط المنافسة من بوابة نزالات المحترفين في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وأشعر بفخر كبير لتحقيق الذهبية في بطولة دبي الدولية، وفترة التوقف كانت صعبة، لكنها منحتني فرصة لإعادة بناء نفسي من جديد، من خلال برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف بالتعاون مع الكادر الفني والطبي في اتحاد الجوجيتسو ونادي الوحدة، الذين كان لهم دور كبير في عودتي القوية».

وأضاف: «خضت 3 نزالات قوية في اليوم الختامي وتمكنت من حسمها جميعاً بالإخضاع، وهو ما يؤكد أنني عدت بجاهزية عالية وثقة كبيرة، وهذا الإنجاز يمثل نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لي، ويمنحني دافعاً أكبر لمواصلة العمل وحصد المزيد من الألقاب باسم النادي والمنتخب الوطني».

وتُعد البطولة محطة جديدة في مسيرة الرابطة نحو نشر وتعزيز رياضة الجوجيتسو إقليمياً ودولياً، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء مجتمع رياضي متكامل وداعم للمواهب.