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الرياضة

تشيلسي.. «ضربة موجعة» في سباق «الأربعة الأوائل»!

تشيلسي.. «ضربة موجعة» في سباق «الأربعة الأوائل»!
6 ابريل 2025 19:12

 
لندن (رويترز)

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تعادل تشيلسي سلبياً مع جاره في غرب لندن برنتفورد، مما وجه ضربة موجعة لآمال الفريق، في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأجرى مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا خمسة تغييرات على التشكيلة التي فازت على توتنهام 1 - صفر يوم الخميس الماضي، إذ حل المهاجمون نيكولاس جاكسون وكول بالمر وبيدرو نيتو بدلاء في الشوط الثاني فقط.
ومنح دخولهم تشيلسي قوة هجومية أكبر بعد أداء ضعيف في الشوط الأول، لكنهم فشلوا في تشكيل خطورة على مرمى مارك فليكن حارس برنتفورد.
وكاد برايان مبيومو وسيب فان دين بيرج أن يسجلا هدفين لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة.
وأبقى التعادل تشيلسي في المركز الرابع في جدول الترتيب، متقدماً بنقطتين على مانشستر سيتي الذي يواجه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم الأحد، ويبقى برنتفورد في المركز الثاني عشر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
برنتفورد
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
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