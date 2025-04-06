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الرياضة

أتلتيكو مدريد ينهي «الستة العجاف»!

أتلتيكو مدريد ينهي «الستة العجاف»!
6 ابريل 2025 20:40

 
إشبيلية (رويترز)

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سجل لاعب الوسط بابلو باريوس هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود أتلتيكو مدريد إلى الفوز 2-1 على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما غابت عنه الانتصارات في 6 مباريات بكل المسابقات.
وبعد خروجه من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا على يد غريمه ريال مدريد، ومن قبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، أبقى أتلتيكو على آماله الضئيلة في الفوز بالدوري، بعد تعثر برشلونة المتصدر وريال مدريد ثاني الترتيب.
وبهذا يرتفع رصيد أتلتيكو إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد ثاني الترتيب الذي خسر 2-1 أمام فالنسيا يوم السبت، فيما يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 67 نقطة بعد تعادله 1-1 مع ريال بيتيس، ويحتل إشبيلية المركز 11 برصيد 36 نقطة.
وكانت بداية المباراة واعدة، إذ افتتح إشبيلية التسجيل بهدف أحرزه لوسين أجومي في الدقائق الأولى، قبل أن يدرك خوليان ألفاريز التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 25، لكن إيقاعها تباطأ بمرور الوقت إلى أن سجل باريوس هدف الفوز قرب النهاية، بعد مجهود فردي رائع كلله بتسديدة صاروخية.

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