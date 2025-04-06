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الرياضة

«فتيات الشارقة للشطرنج» يختتم معسكر الإعداد في الفجيرة

«فتيات الشارقة للشطرنج» يختتم معسكر الإعداد في الفجيرة
6 ابريل 2025 21:14

 
الشارقة (الاتحاد)

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أنهى فريق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المعسكر الداخلي في الفجيرة، والذي استمر 5 أيام، في إطار التجهيز للاستحقاقات المقبلة، وخاض عدداً من المباريات الودية مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وضم المعسكر 7 لاعبات هن لطيفة صالح، وبدرية السويدي، وشيخة المعيني، ومريم خالد، وفاطمة راشد، والريم عيسى، وحفصة عيسى.
وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن المعسكر ضمن خطط النادي في تدريب اللاعبات وإكسابهم الخبرات الشطرنجية المتنوعة وتجهيزهم للبطولات والمعسكرات المقبلة، سواء على المستوى النشاط المحلي وأيضاً الخارجي، وقالت: «المعسكر ناجح بكل المقاييس، وحرصنا على استفادة اللاعبات من التجمع، من خلال اللعب مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، للاحتكاك واكتساب الخبرات المتنوعة، وزيادة الثقة بالنفس، وتعلم الاستراتيجيات الشطرنجية في اللعب.
وأضافت أن المعسكرات تمثل جزءاً أصيلاً من تجهيز اللاعبات للبطولات، وأيضاً لها مكاسب كثيرة لأنها تمثل تجديد لبيئة التدريب اليومية ولعب المباريات، ودائماً نحرص على مثل هذه المعسكرات، خاصة في فصل الصيف خلال عطلة المدارس.
وأشارت إلى أن الهدف الأول من تجهيز اللاعبات هو حصد المراكز الأولى في كل البطولات وحصاد النادي على مستوى النشاط المحلي متميزاً، وجميع ما نقوم به يخدم منتخباتنا الوطنية، سواء إعداد لاعبات المنتخب، أو الكشف على مواهب جديدة، تكون إضافة للنادي في المستقبل.
ووجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على ما قدمه من تعاون وتبادل في الخبرات الشطرنجية، وإلى الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبات، في ظل الحرص الشديد على الاستفادة من المعسكر بشكل كام.

الشارقة
الشطرنج
الفجيرة
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