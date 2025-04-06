8 لاعبين يمثلون أبوظبي لألعاب القوى في «الآسيوية»



أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى اعتماد مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في منافسات بطولة أندية غرب آسيا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة من 7 إلى 10 أبريل الجاري.

وتنطلق البطولة اليوم على ميدان ومضمار ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، بمشاركة 400 رياضي ورياضية من 13 دولة تمثل اتحاد غرب آسيا في مختلف المنافسات.

ويرأس البعثة خالد النقبي، المشرف العام لفريق الرجال، وتضم إلى جانبه الأجهزة الفنية والإدارية والطاقم الطبي.

ويشارك لاعبو ولاعبات النادي في سباقات السرعة لمسافات 100، و200، و400، و800، و1500، و10000، متر بالإضافة إلى 4 في 400 متر تتابع ودفع القرص.

وأكد خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، أهمية البطولة في أول مشاركة رسمية للنادي في المنافسات الخارجية، بهدف الاحتكاك وتطوير المستوى الفني للاعبين واللاعبات، والارتقاء بقدراتهم التنافسية.