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الرياضة

الشارقة يتدرب على «وولفز بارك» قبل لقاء التعاون السعودي

الشارقة يتدرب على «وولفز بارك» قبل لقاء التعاون السعودي
7 ابريل 2025 01:20

علي معالي (أبوظبي)

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يؤدي الشارقة التدريب الأخير مساء اليوم على ملعب استاد «وولفز بارك» في مدينة بريدة بمنطقة القصيم السعودية، استعداداً لمواجهة التعاون في ذهاب نصف النهائي لدوري «أبطال آسيا 2»، وهي المباراة التي يسعى من خلالها «الملك» إلى تحقيق نتيجة إيجابية تجعله قريباً من التأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخه، قبل لقاء الإياب بالإمارة الباسمة يوم 15 من الشهر الجاري.
وقبل أن تتوجه البعثة إلى القصيم، وضع الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الفريق، اللمسات النهائية على طريقة اللعب وخطة المباراة التي تعتمد التوازن الكبير بين الدفاع والهجوم، وهو ما ركز عليه المدرب في التدريب الأخير، وسوف يعتمد الروماني في الشق الهجومي على الثنائي كايو لوكاس ولوان بيريرا بشكل أساسي مع وجود كمارا أيضاً.
وفي خط الوسط هناك أكثر من لاعب سيكون جاهزاً بحسب خطة كوزمين، سواء في الجانب الدفاعي مثل محمد عبدالباسط وماجد راشد، أو الهجومي مثل بيروت وفراس بالعربي وعادل تعرابت. ويدرك كوزمين قوة المنافس السعودي، خاصة وأنه من الصعب الفوز عليه على ملعبه، حيث يتسلح بجمهور قوي وعناصر مميزة من اللاعبين المحترفين والمحليين.

الشارقة
السعودية
القصيم
دوري أبطال آسيا
الملك
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