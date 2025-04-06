شباب الأهلي والعين.. «كلاسيكو الكبيرين» في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

تشهد «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، مباراتين مهمتين، اليوم، يلتقي شباب الأهلي والعين في لقاء «كلاسيكو»، بين فريقين كبيرين من أقطاب الكرة الإماراتية، وسط مساعي «الفرسان» لمواصلة المشوار نحو استعادة اللقب، ومحاولة «الزعيم» حفظ الكبرياء هذا الموسم، فيما يتجدد الموعد بين الجزيرة والوصل في السباق على «المربع الذهبي».

وسيكون استاد راشد في دبي مسرحاً، لمباراة من «العيار الثقيل» بين شباب الأهلي «المتصدر»، والذي لم يعرف الخسارة هذا الموسم، والعين الذي خرج من سباق المنافسة مبكراً، ويتطلع إلى إنهاء الموسم بصورة مثالية، وتعويض الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية أمام دبا الحصن.

ويدخل «الفرسان» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما يتطلع «الزعيم» إلى علاج المشاكل الدفاعية، علماً أن الفريقين هما الأكثر تسجيلاً للأهداف في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، برصيد 44 هدفاً للعين و42 هدفاً لشباب الأهلي.

وتتجه الأنظار إلى مفاتيح الفوز في الفريقين، مع «المتألق» سردار أزمون في شباب الأهلي، وسفيان رحيمي في العين، واللذين يمثلان مصدر الخطورة الأساسية. وعلى استاد محمد بن زايد في أبوظبي، يلتقي الجزيرة والوصل، في «مواجهة متجددة»، بعدما نجح «فخر أبوظبي» في الإطاحة بـ«الإمبراطور»، وبلوغ نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، عندما حقق الفوز عليه 3-1 على الملعب نفسه.

ويسعى الفريقان اللذان يملكان 30 نقطة حالياً، لكسب النقاط الثلاث، وإنهاء الموسم في المركز الرابع على أقل تقدير، إلى جانب «مداواة الجراح»، بعد أن ودعا نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة منذ أيام.

ويتوقع أن يدفع المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، والصربي ميلوش مدرب الوصل بـ «الأوراق الرابحة» في المباراة، بحثاً عن التعويض، حيث يبرز في الجزيرة رامون ميريز وكيبانو ونبيل فقير ومحمد النني، وفي الوصل جواو بيدرو وفابيو ليما وعلي صالح.

يذكر أن «الجولة 20» تكتمل في أول مايو المقبل، بلقاء «مؤجل» بين الشارقة وبني ياس.