الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار بطل «طواف فلاندرز» في هولندا

بوجاتشار بطل «طواف فلاندرز» في هولندا
6 ابريل 2025 22:02

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دبا يكسب الإمارات في «دوري الأولى»
8 لاعبين يمثلون أبوظبي لألعاب القوى في «الآسيوية»


أحرز تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات بطل العالم في سباقات الدراجات على الطرق، لقب طواف فلاندرز 2025 في هولندا للمرة الثانية، ليضيفه إلى سباق لييج-باستون-لييج «مرتين»، وجيرو دي لومبارديا «4 مرات، ليرفع إجمالي إنجازاته إلى 8 ألقاب، ويصبح سادساً في قائمة الأكثر تتويجاً على مدار التاريخ.
ويعد طواف فلاندرز المكون من 5 سباقات كلاسيكية هو الأقدم والأصعب والأطول والأكثر شهرة على مستوى سباقات اليوم الواحد للدراجات على مستوى الرجال.
وبذل بوجاتشار جهداً كبيراً لتحقيق الفوز، بعدما وضعه منافسوه تحت ضغط كبير في وقت مبكر من السباق، ولم يتقدم الدراج السلوفيني إلا في الصعود قبل الأخير من السباق، متفوقاً على الدنماركي مادس بيندرسن صاحب المركز الثاني بفارق دقيقة وثانية، قال بوجاتشار «أنا فخور وسعيد للغاية بتحقيق الفوز بهذا القميص».
وحل الهولندي ماتيو فان دير بويل، الفائز بطواف فلاندرز 3 مرات، في المركز الثالث بسباق العام الجاري، ويستعد الدراجون لسباق باريس روبيه الذي يقام الأسبوع المقبل، ولم يسبق لبوجاتشار الفوز به طوال مسيرته.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
هولندا
آخر الأخبار
تحت رعاية طحنون بن زايد.. القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات تعقد 8 و9 أبريل 2025
علوم الدار
تحت رعاية طحنون بن زايد.. القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات تعقد 8 و9 أبريل 2025
اليوم 17:47
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي
7 ابريل 2025
منشآت تعرضت لأضرار عقب العواصف في أوهايو
الأخبار العالمية
ارتفاع ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة
7 ابريل 2025
أتالانتا تحت تهديد الغياب من «أبطال أوروبا»!
الرياضة
أتالانتا تحت تهديد الغياب من «أبطال أوروبا»!
اليوم 23:11
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأخبار العالمية
الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©