بوجاتشار بطل «طواف فلاندرز» في هولندا



برلين (د ب أ)



أحرز تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات بطل العالم في سباقات الدراجات على الطرق، لقب طواف فلاندرز 2025 في هولندا للمرة الثانية، ليضيفه إلى سباق لييج-باستون-لييج «مرتين»، وجيرو دي لومبارديا «4 مرات، ليرفع إجمالي إنجازاته إلى 8 ألقاب، ويصبح سادساً في قائمة الأكثر تتويجاً على مدار التاريخ.

ويعد طواف فلاندرز المكون من 5 سباقات كلاسيكية هو الأقدم والأصعب والأطول والأكثر شهرة على مستوى سباقات اليوم الواحد للدراجات على مستوى الرجال.

وبذل بوجاتشار جهداً كبيراً لتحقيق الفوز، بعدما وضعه منافسوه تحت ضغط كبير في وقت مبكر من السباق، ولم يتقدم الدراج السلوفيني إلا في الصعود قبل الأخير من السباق، متفوقاً على الدنماركي مادس بيندرسن صاحب المركز الثاني بفارق دقيقة وثانية، قال بوجاتشار «أنا فخور وسعيد للغاية بتحقيق الفوز بهذا القميص».

وحل الهولندي ماتيو فان دير بويل، الفائز بطواف فلاندرز 3 مرات، في المركز الثالث بسباق العام الجاري، ويستعد الدراجون لسباق باريس روبيه الذي يقام الأسبوع المقبل، ولم يسبق لبوجاتشار الفوز به طوال مسيرته.